Người đàn ông gục chết trên giường, bên cạnh có 2 con dao nhọn

Theo lãnh đạo địa phương, người dân đã phát hiện anh S. tử vong trên giường, bên cạnh đó có 2 con dao nhọn tại nhà mẹ ruột của anh này.

Hiện trường ngôi nhà nơi phát hiện sự việc.

Ngày 12/5, một lãnh đạo UBND xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo vị này, khoảng 8h sáng cùng ngày, một số người dân tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm đã tá hỏa phát hiện anh N.S (trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) gục chết trên giường tại nhà mẹ ruột ở sát Quốc lộ 8C. Bên cạnh giường nơi anh S. tử vong, người dân phát hiện 2 con dao nhọn, sàn nhà có nhiều vết máu. Sự việc sau đó được báo tin tới UBND và Công an xã Sơn Lâm.

Nhận tin báo, chính quyền và công an sở tại đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh, đồng thời báo tin tới Công an huyện Hương Sơn và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Vị lãnh đạo UBND xã Sơn Lâm cho biết thêm, thời điểm vụ việc được phát hiện, mẹ ruột anh S. đang đi làm ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Anh S. thỉnh thoảng mới về thăm mẹ đẻ tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.

