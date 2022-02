Vợ người đàn ông chết bất thường trong ống cống biến mất bí ẩn

Cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm nữ nghi phạm liên quan đến vụ thi thể người đàn ông có nhiều vết thương trong ống cống.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Cần.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Cần (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) với đặc điểm nhận dạng là có nốt ruồi cách 3 cm trên trước mép phải. Nguyễn Thị Cần là đối tượng liên quan trong vụ giết người xảy ra ngày 15/2 tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Nạn nhân là ông Phạm Văn Thắng (SN 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn) - chồng của đối tượng).

Theo đó, chiều 15/2, thi thể ông Thắng được người dân thôn Tân Biên 1 phát hiện trong ống cống ngay trước nhà với nhiều vết thương. Sự việc được báo tin đến cơ quan công an và chính quyền địa phương ngay sau đó.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định Nguyễn Thị Cần là đối tượng tình nghi, tuy nhiên thời điểm vụ việc được phát hiện, Cần không có mặt ở địa phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang theo số điện thoại 02073.871.161; Điều tra viên Hà Trung Dũng - số điện thoại 0916.028.483 hoặc Cơ quan công an gần nhất biết để xử lý. Trường hợp người nào bao che, chứa chấp đối tượng trên thì bị xử lý theo pháp luật.

