Người đàn ông đột qụy, tử vong sau khi bị công an mời làm việc

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 16:54 PM (GMT+7)

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới khẳng định kết quả khám nghiệm tử thi ông K. tử vong là do đột quỵ.

Chiều 29/12, ông Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vụ ông N.V.K. (55 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) sau khi bị công an xã mời về trụ sở làm việc rồi tử vong hiện đã được làm sáng tỏ.

Huyện Chợ Mới, noi xảy ra vụ việc.

“Vụ việc là do Công an xã Nhơn Mỹ bắt ổ cờ bạc (sau nhà ông K.). Tuy nhiên lúc công an ập vào bắt thì ông K. có say xỉn, cùng người con trai chống đối lực lượng công an. Vì vậy, công an xã đã mời cha con ông K. về trụ sở để làm việc.

Khi về trụ sở công an thì ông K. bị bị đột quỵ dẫn đến tử vong. Nên sáng 29/12, bộ phận Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã qua khám nghiệm cũng đã ra kết luận ông K. bị đột quỵ. Tuy nhiên những người thân với ông K. không đồng ý cho chở thi thể về nhà nên vẫn kích động dù con trai và vợ ông K. đã khuyên nhủ cho chở thi thể ông K. về nhà”, ông Đức nói.

Còn theo lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ, đêm 28/12, khi Tổ công tác đặc biệt của xã và huyện tấn công trấn áp tội phạm thì phía sau gia đình ông K. (cách phía sau nhà khoảng 10 mét) là ổ lắc tài xỉu. Trong quá trình vây bắt, lực lượng công an xã có dựng xe trước hẻm của người dân để vào ổ cờ bạc.

Lúc này, cha con ông K. đã dẫn xe công an vào nhà dân rồi xảy ra mâu thuẫn với công an. Hai bên xô xát nên công an xã mời 2 cha con ông này về trụ sở làm việc. Khi trên đường chở về trụ sở công an thì ông K. giãy giụa và vợ ông K. có chạy ra trình báo là ông K. bị bệnh tim.

Khi ông K. và người con trai đang ngồi tại công an xã (chưa lấy lời khai) thì Trưởng Công an xã thấy ông K. ngồi gục tại bàn làm việc nên kêu con trai và ông K. và vài người chở ông K. lại Trạm y tế xã điều trị.

“Khi ông K. tử vong, công an không hề đánh hay tác động vào cơ thể ông này. Địa phương đã vận động gia đình đồng ý nhận thi thể ông K. về chôn cất (người con trai đã ký vào biên bản khám nghiệm tử thi, đồng ý kết quả khám nghiệm).

Tuy nhiên một số người họ hàng ông K. không chịu và đang kích động gây rối, hiện địa phương đang vận động hòa giải để họ tuân thủ theo pháp luật”, vị lãnh đạo UBND xã nói.

Trước đó, vào tối 28/12, ông K. và con trai bị mời về trụ sở Công an xã Nhơn Mỹ làm việc. Đến hơn 22h cùng ngày, gia đình nhận được tin công K. tử vong và đưa qua trạm y tế xã. Sau đó, có thông tin sai lệch cho rằng 2 cha con ông bị công an xã đánh đến chết.

