Người đàn ông tung clip đánh vợ dã man vì lên mạng trách chồng đã bỏ trốn

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 13:52 PM (GMT+7)

Bất chấp người vợ van xin, khóc lóc, người chồng liên tục dùng chân, dùng tay đánh thẳng vào mặt vợ. Màn tra tấn này được người chồng chủ động ghi lại trong clip dài 16 phút

Ngày 19-11, đại diện UBND phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận clip đăng tải lên mạng cảnh chồng đánh vợ xảy ra ở một nhà trọ thuộc khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh.

UBND phường cho biết ngay khi clip phát tán trên mạng ngày 18-11 công an đã xuống nhà trọ để xác minh làm rõ. Tuy nhiên người đàn ông trong clip đã bỏ trốn. Người vợ bị thương đã về nhà người thân ở Đồng Nai và hiện đang điều trị tại cơ sở y tế.

Lãnh đạo phường An Thạnh đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh sự việc và danh tính của cặp vợ chồng trong clip.

Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày, Công an thị xã Thuận An cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ và quyết xử lý nghiêm khắc hành vi bạo lực này.

Người chồng xăm trổ

Từ tối 18-11, cộng động mạng chia sẻ chóng mặt một đoạn clip dài hơn 16 phút do người chồng (chưa rõ có hôn thú hay không) đánh đập vợ tàn nhẫn. Trong clip bất chấp người vợ van xin, khóc lóc nhưng người chồng với dáng vẻ to khỏe, người xăm trổ liên tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh trực diện vào mặt vợ.

Liên tục dùng chân đá thẳng vào mặt vợ

Clip này do người chồng quay lại. Trong clip người chồng hỏi vợ bao nhiêu tuổi, người vợ trả lời mình 37 tuổi. Sau đó, người chồng cho rằng vợ lớn tuổi mà thiếu khôn ngoan, dám lên mạng trách chồng vô tâm nên lao tới đánh vợ liên tục. Người đàn ông còn dùng tấm gỗ đánh vào người phụ nữ đến mức vỡ vụn.

