Gã đàn ông bạc ác nhẫn tâm sát hại vợ cũ và con ruột

Gã đàn ông bạc ác nhẫn tâm sát hại vợ cũ và con ruột

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 07:40 AM (GMT+7)

Bình Phước Sự kiện:

Chỉ vì níu kéo tình cảm vợ cũ bất thành, đối tượng nhẫn tâm sát hại vợ và con ruột...

Đối tượng tại cơ quan Công an

Chiều 29-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã bắt giữ Nguyễn Anh Tú (41 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Khoảng 6h cùng ngày, nhận tin báo của Công an xã Tân Lợi về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Đồng Phú nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, truy bắt thủ phạm.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, do muốn níu kéo tình cảm với vợ cũ sau khi ly hôn nên tối 28-5, giữa Tú và chị Mai Thị Ánh Như (37 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với nhau. Cả hai đã ly hôn cách đây 2 tuần.

Hung khí gây án

Đến 5h25’ ngày 29-5, do bực tức nên Tú đã dùng roi điện chích vào người chị Như. Tiếp đó, Tú dùng con dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu và người chị Như khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thấy vậy, con trai của Tú và chị Như là cháu Nguyễn Đông Huy (17 tuổi) chạy đến can ngăn. Trong lúc giằng co, Tú tiếp tục dùng dao đâm vào vùng bụng khiến cháu Huy bị thương nặng.

Sau đó, người thân đã đưa chị Như và cháu Huy đến cấp cứu tại Bệnh viện Thánh Tâm (thị xã Đồng Xoài) trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, hai mẹ con chị Như đã tử vong.

Về phần Tú, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua truy xét, Công an huyện Đồng Phú đã bắt giữ Tú tại khu vực ấp Đồng C, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú và đưa về trụ sở Công an để làm việc.