Phát hiện bao tải chứa thi thể người bị trói tay, băng dính quấn quanh đầu

Trong lúc đánh cá trên sông Mã, một hộ dân đã phát hiện bao tải chứa thi thể người.

Ảnh minh hoạ: Lực lượng pháp y làm nhiệm vụ tại nơi phát hiện thi thể trôi trên sông.

Ngày 2/6, trao đổi với PV, ông Trần Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện 1 bao tải chứa thi thể người trôi trên sông Mã.

Theo ông Ngọc, khoảng 17h chiều 1/6, UBND xã Hoằng Tân nhận tin báo từ một hộ dân đánh cá trên sông Mã về việc phát hiện, vớt được bao tải nghi chứa thi thể động vật. UBND xã Hoằng Tân đã cử lực lượng đến hiện trường sau đó ít phút để làm công tác xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Tuy nhiên, khi chúng tôi ra đến nơi và dùng liềm dài rạch bao tải ra thì mới phát hiện bên trong là thi thể một người đàn ông đang phân huỷ nặng. Bao tải này được buộc kín phần đầu, thi thể người tử vong lúc này trong trạng thái bị trói 2 tay trước ngực, quấn quanh đầu bằng băng dính”, ông Ngọc cho biết.

Sau đó, UBND và Công an xã Hoằng Tân đã thông tin tới Công an huyện Hoằng Hoá và Công an tỉnh Thanh Hoá.

“Khoảng 19h tối, lực lượng công an đã phong toả hiện trường để làm công tác pháp y. Bước đầu xác định, người tử vong không phải là công dân trên địa bàn xã mà trôi từ nơi khác tới. Đến đêm qua, sau khi giám định pháp y xong, chính quyền địa phương đã tổ chức chôn cất cho người tử vong theo quy định”, ông Ngọc thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, làm rõ.