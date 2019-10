Cô gái 19 tuổi đâm chết bạn trai trong phòng trọ

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:18 PM (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn với bạn trai trong phòng trọ, Quyền lấy dao đâm vào nạn nhân sau đó bỏ trốn.

Cô gái 19 tuổi đâm chết bạn trai trong phòng trọ. Ảnh minh họa

Ngày 23/10, Công an quận 7, TP.HCM hoàn tất hồ sơ chuyển giao Đoàn Thị Bé Quyền (19 tuổi, quê An Giang) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng 20/10, người dân sống tại dãy nhà trọ ở phường Tân Hưng (quận 7) phát hiện anh Điệp Thanh Sang (25 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong trong phòng trọ, trên người có vết đâm nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Người dân dãy trọ cho biết, Sang thuê trọ sống với người bạn gái tên Quyền và giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi Sang nhậu say. Thời điểm phát hiện Sang tử vong, Quyền không có ở phòng.

Công an sau đó tổ chức truy tìm Quyền, đến ngày 21/10 công an đã phát hiện Quyền và đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Quyền khai rạng sáng 20/10, Sang đi nhậu về và đánh Quyền. Trong lúc bực tức, Quyền lấy dao đâm Sang tử vong rồi bỏ trốn.