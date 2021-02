Nam thanh niên đâm chết người vì lí do không ngờ

Thứ Hai, ngày 22/02/2021 20:19 PM (GMT+7)

Không hề có mâu thuẫn hay quen biết trước đó với nạn nhân, Hùng đã đoạt mạng người chỉ vì lý do rất bình thường.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Dương văn Hùng (SN 1999, trú xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Dương Văn Hùng tại trụ sở công an

Trước đó, ngày 21/2, phòng PC02 tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc khoảng 22h30 ngày 20/2, tại đường gom thuộc địa phận thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong do bị đâm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh L.V.C (SN 1997, trú TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, là công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung).

Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng PC02 chủ trì, phối hợp với Công an huyện Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến 16h ngày 21/2, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ án là Dương Văn Hùng. Thời điểm đó Hùng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đến 17h30 cùng ngày, phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Việt Yên, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã kêu gọi, vận động đối tượng Dương Văn Hùng ra đầu thú về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai nhận do uống nhiều rượu trong lúc ăn nhậu buổi tối ngày 20/2 nên xảy ra mâu thuẫn bột phát trong lúc tham gia giao thông trên đường với anh C. Lúc này, Hùng đã dùng dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm 1 nhát trúng sườn trái của anh C khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-vi-li-do-khong-ngo-5020212222020298.htmNguồn: http://danviet.vn/nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-vi-li-do-khong-ngo-5020212222020298.htm