Nghĩ bác ruột nhìn đểu, cháu cầm dao gây án mạng

Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an TP Từ Sơn điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Trần Văn Cao bị bắt giữ, khống chế ngay sau khi gây án

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 12h ngày 11/2, Trần Văn Cao (SN 1999, trú Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn) tham gia bữa tiệc rượu cùng các anh em con chú con bác tại nhà một người họ hàng. Quá trình uống rượu, ông T.V.Đ (SN 1968, là bác ruột Cao) đi qua nhìn vào nhà nhưng không nói gì mà đi về.

Đến khoảng 15h cùng ngày, do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình từ trước, Cao nghĩ ông Đ. nhìn đểu mình nên sau khi uống rượu xong, Cao đi vào bếp nhà mình lấy 2 con dao cầm trên hai tay đi đến nhà ông Đ.

Lúc này, ông Đ. đang ngồi ở bàn uống nước bên trong nhà thì bị Cao xông đến đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Từ Sơn đã tổ chức lực lượng khống chế bắt giữ đối tượng Cao đưa về trụ sở làm việc.

