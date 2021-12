6 thanh niên đánh đập 1 cô gái vì bị cho là nhìn đểu

Cho rằng bị nhìn đểu trong lúc đi vệ sinh, Mẫn và Nam dùng tay, chân đánh khiến Mai té ngã vào vách tường.

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú 6 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích cho 1 cô gái.

Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Văn Mẫn (SN 2000), Lê Thành Tài (SN 2001), Võ Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Tuấn (cùng SN 2003).

4 đối tượng bị khởi tố, bắt giam.

Còn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Quốc Hải (cùng SN 2005). Tất cả đều ngụ tại TP.Long Xuyên.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-5-2021, Lê Ngọc Mai (SN 2001, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) cùng Nguyễn Thị Phương Thanh và 2 người bạn đến quán Ốc Phương (thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước) để ăn uống.

Lúc này, nhóm của Mẫn đang tham dự tiệc sinh nhật bạn ở bàn gần đó. Khoảng 1 tiếng sau, Mai đi vệ sinh gặp Mẫn. Mẫn cho rằng Mai nhìn đểu mình nên vào bàn kể cho mọi người biết. Nam rủ Mẫn đánh Mai thì thanh niên này đồng ý.

Các đối tượng đánh hội đồng cô gái.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, thấy Mai đi ra khu vực nhà vệ sinh, Mẫn cùng Nam đi theo rồi dùng tay, chân đánh người này té ngã vào vách tường.

Lúc này, Hải, Tuấn, Tài và Sơn ở ngoài bàn nhậu chạy vào dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh Mai té ngã xuống nền xi măng. Không dừng lại, Mẫn, Nam tiếp tục dùng dây nịt đánh vào đầu và người Mai.

Trong lúc can ngăn, Thanh bị Tài dùng ghế đánh vào mặt. Sau khi được mọi người can ngăn, nhóm của Mẫn lấy xe ra về. Mai được mọi người đưa đến bệnh viện điều trị trước khi đến công an trình báo.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với Mai là 4%.

