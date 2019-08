Nghi án đánh chết vợ cũ, dâm ô với con riêng nạn nhân

Thứ Tư, ngày 14/08/2019 14:26 PM (GMT+7)

Trong khi đang bị điều tra về nghi án đánh chết vợ cũ, Nguyễn Tuấn Anh bị cơ quan chức năng khởi tố bị can, tạm giam vì hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Ngày 14-8, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ tại thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh) về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là con riêng của chị H.T.S (39 tuổi, vợ cũ của Tuấn Anh)- người bị tử vong nghi do Nguyễn Tuấn Anh đánh chết tại nhà trọ ở đội 1, thôn Nam Cường, xã Vĩnh Nam vào đêm 22-7.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh- Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, chị S. lập gia đình trước đó và sinh ra cháu R. (12 tuổi). Sau khi chia tay chồng, chị S. đi bước nữa với Nguyễn Tuấn Anh. Hôn nhân giữa Tuấn Anh và chị S. tan vỡ khi chị S. có con với 1 người đàn ông khác. Đến tháng 6-2019 Tuấn Anh rủ chị S. đến sống chung ở nhà trọ tại thôn Nam Cường.

Tối 22-7, chị S. cùng cháu R. ngủ ở hiên nhà, Tuấn Anh đi nhậu về và giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị S. bị Tuấn Anh đánh nhiều lần. Khoảng 3 giờ ngày 23-7, Tuấn Anh tỉnh dậy và phát hiện người chị S. đã lạnh ngắt và tử vong.

Qua lời khai ban đầu, Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận do mâu thuẫn dẫn đến nhiều lần đánh chị S. và trong đêm 22-7 cũng có đánh đập chị. Tuy nhiên, nguyên nhân chị S. tử vong do trận đánh đêm 22-7 hay do bị đánh trong thời gian dài dẫn đến suy nhiều cơ quan nội tạng phải đợi kết quả giám định pháp y từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để có căn cứ khởi tố đúng tội danh.

Đáng nói, trong quá trình lấy lời khai, cháu R. cho hay nhiều lần bị Nguyễn Tuấn Anh xâm hại. Tại cơ quan công an, Anh thừa nhận có hành vi phạm tội.