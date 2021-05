Nghi án con sát hại cha ruột rồi chôn trong nhà

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 08:42 AM (GMT+7)

Sáng 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Sang bị bắt giữ (ảnh D.P)

Theo điều tra ban đầu: Sang cùng cha ruột là ông P.V.L (57 tuổi) sinh sống ở xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành. Gần đây, bà con lối xóm không thấy ông L. ra khỏi nhà như thường lệ. Sau đó, họ ngửi thấy có mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà của ông L. nên sang hỏi thăm. Tuy nhiên, họ bị Sang ngăn cản và không cho vào phía trong nhà. Ngày 13/5, họ trình báo sự việc cho Công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại nhà ông L. điều tra thì phát hiện thi thể nạn nhân được chôn trong nhà. Ngay sau đó, Công an bắt giữ Sang. Đến tối 13/5, Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể ông L. cho người thân tổ chức an táng theo quy định.

Qua điều tra, Công an bước đầu xác định, Sang là nghi can chính trong vụ sát hại cha ruột. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Sang có biểu hiện nghi ngáo đá. Thấy ông L. uống rượu về nên Sang và cha ruột xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Sang dùng dao chém vào người ông L. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Sang đem thi thể cha ruột chôn trong nhà.

