Nghịch tử tưới xăng đốt cha, 4 người thương vong

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Giữa đêm khuya, người con trai lấy can xăng 5 lít tưới lên người cha ruột rồi châm lửa đốt...

Ngày 9-6, một lãnh đạo Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho hay cơ quan này đã chuyển hồ sơ lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục, điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ giết người xảy ra tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn).

Thông tin ban đầu cho hay, tối 5-6, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, ngụ khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa) đi nhậu về thì có xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Đến 23 giờ cùng ngày, Tới lấy can nhựa đang đựng 5 lít xăng tưới vào người của cha mình, đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt.

Lửa bùng lên khắp người và ông Lợi lăn lộn kêu cứu. Thấy vậy, vợ ông Lợi là bà Lê Thị Rớt (51 tuổi) và con ông Lợi là cháu Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi) xông vào dập lửa cứu chồng, cha.

Đám cháy làm cả bốn người là vợ chồng ông Lợi, Tới và cháu Thuận bị bỏng. Riêng ông Lợi bị bỏng toàn thân rất nặng và đã tử vong vào rạng sáng 8-6.

