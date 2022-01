Nghi án can ngăn xô xát sau khi va chạm giao thông, người đàn ông bị đâm chết

Theo vị lãnh đạo địa phương, anh T. đã can ngăn H. khi thấy người này đang cãi vã, xô xát với một người đàn ông khác.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 23/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Danh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo ông Thuận, sự việc xảy ra vào đêm 22/1 tại thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp. Thời điểm này, T.V.H (trú xã Ngọc Liệp) điều khiển xe máy và xảy ra va chạm giao thông với một người đàn ông. Giữa hai người sau đó xảy ra cãi vã, dẫn tới xô xát.

Cùng thời điểm trên, anh T.V.T (cùng trú xã Ngọc Liệp - hàng xóm của H) thấy sự việc nên đã vào can ngăn H. Trong lúc can ngăn, bất ngờ giữa anh T. và H. nảy sinh mâu thuẫn. H. đã dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến anh T. gục xuống.

“Anh T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển tuyến lên bệnh viện trong thành phố nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 0h23 rạng sáng nay (23/1)”, ông Thuận thông tin.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an xã Ngọc Liệp cho hay, sau khi nhận tin báo về vụ án mạng, Công an xã Ngọc Liệp đã đến hiện trường, bắt giữ T.V.H và bàn giao cho Công an huyện Quốc Oai để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

