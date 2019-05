Danh hài Hồng Tơ được tại ngoại

Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 17:14 PM (GMT+7)

Ngày 24/5, Công an TP.HCM vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam với danh hài Hồng Tơ, tên thật là Cao Văn Tơ (SN 1963, ngụ quận Tân Phú).

Theo điều tra lúc 14h30 ngày 17/4, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang các đối tượng Tơ, Tây, Hậu, Hùng, Hữu và An đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm của Cao Văn Tơ tại địa chỉ số 52/1/12 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Tang vật thu giữ gồm: 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và gần 15 triệu đồng thu giữ trên chiếu bạc.

Theo điều tra, đầu tháng 3/2019, Công an quận Tân Phú nhận tin báo của quần chúng nhân dân về 1 tụ điểm cờ bạc tại căn nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM. Qua xác minh, công an phát hiện căn nhà trên của nghệ sĩ Hồng Tơ nên theo dõi, củng cố hồ sơ.

Danh hài Hồng Tơ bị bắt vì cờ bạc được trả tự do. Ảnh: C.T

Tới giữa tháng 4/2019, hàng chục trinh sát công an đã ập vào căn nhà trên, phát hiện nghệ sĩ Hồng Tơ cùng 6 người khác (có quốc tịch nước ngoài) đang sát phạt. Công an lập biên bản bắt quả tang thu giữ nhiều tang vật.

Do tính chất vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên phía Công an quận Tân Phú đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hồng Tơ về hành vi đánh bạc. Sau thời gian tạm giam, công an xác định Hồng Tơ không gây nguy hiểm cho xã hội, có địa chỉ cư trú rõ ràng, chưa có tiền án tiền sự, nên quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với danh hài này. Cơ quan công an đề nghị Hồng Tơ không đi khỏi nơi cư trú, khi công an triệu tập phải có mặt làm việc theo yêu cầu của cán bộ điều tra.