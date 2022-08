Ngày cưỡi xe máy thăm dò, đêm cắt khoá đột nhập trộm

Tối 10/8, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận vừa bắt giữ thủ phạm đột nhập cửa hàng điện thoại lấy trộm nhiều tài sản có giá trị hàng chục triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 8/8, anh Đ.M.V ( SN 1995), chủ cửa hàng điện thoại tại đường Vũ Lăng, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, đến Công an quận Cẩm Lệ trình báo bị kẻ gian phá cửa, đột nhập vào bên trong cửa hàng lấy trộm tài sản gồm điện thoại Iphone 11 Pro trắng; 1 Ipad; 2 laptop và 5 triệu tiền mặt cùng nhiều phụ kiện điện thoại, với tổng giá trị tài sản hơn 30 triệu đồng.

Đối tượng phá khóa, đột nhập cửa hàng để trộm cắp tài sản được camera ghi lại.

Đối tượng Trương Công Quảng tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ chỉ đạo Đội CSHS Công an quận tập trung lực lượng điều tra, trích xuất camera an ninh để truy tìm kẻ trộm. Qua nhận dạng và rà soát các đối tượng tình nghi, các trinh sát xác định, Trương Công Quảng ( SN 2003, trú Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) là đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quảng thừa nhận, ban ngày thường sử dụng xe máy rảo quanh các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và địa bàn huyện Hòa Vang để thăm dò, quan sát nhà dân và các cửa hàng kinh doanh chờ đến tối lợi dụng sơ hở của chủ nhà và các chủ cửa hàng bẻ khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Quảng đã thực hiện trot lọt 6 vụ trộm cắp tại địa bàn các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Trong đó, vụ gần nhất là vào khoảng 0h45’ sáng ngày 8/8, Quảng đã phá khóa cửa hàng điện thoại của anh Đ.M.V, đột nhập vào bên trong trộm nhiều laptop, điện thoại. Toàn bộ tài sản trộm cắp được, Quảng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

