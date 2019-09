Ngăn chặn nhóm thanh niên đánh nhau, 2 công an viên bị thương

Thứ Tư, ngày 04/09/2019 09:41 AM (GMT+7)

Hai Công an viên xã Bàn Long (huyện Châu Thành, Tiền Giang) trong lúc đến hiện trường ngăn chặn nhóm thanh niên đánh nhau đã bị chém gây thương tích ở vai và khuỷ tay phải.

Ngày 3-9, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên dùng dao tấn công gây thương tích ở vai phải của đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Công an xã Bàn Long và khuỷu tay phải đồng chí Đặng Quang Sang, Công an viên.

Theo kết quả điều tra, tối 1-9, Công an xã Bàn Long nhận được tin báo có khoảng 20 đối tượng mang theo hung khí tụ tập, đánh nhau tại khu vực cầu Bàn Long. Đồng chí Tâm, Sang và hai Công an viên trực tiếp đến hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đồng chí Tâm nổ súng bắn chỉ thiên, yêu cầu hai nhóm thanh niên bỏ hung khí về trụ sở làm việc. Hai nhóm thanh niên này không chấp hành và có hành vi chống đối những người làm nhiệm vụ.

Đồng chí Tâm nổ thêm hai phát súng bắn chỉ thiên, yêu cầu các đối tượng bỏ hung khí. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này càng manh động, tấn công những người đang làm nhiệm vụ.

Sự việc khiến đồng chí Tâm bị thương ở vai phải, đồng chí Sang bị chém gây thương tích vùng khuỷu tay.

Công an xã đã báo cáo sự việc đến Công an huyện Châu Thành và yêu cầu hỗ trợ. Nhóm thanh niên tấn công nhóm Công an xã làm nhiệm vụ, sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan Công an đã xác minh danh tính một số đối tượng liên quan, đang truy xét mời làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.