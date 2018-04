Nếu bị định tội, thầy giáo dâm ô 9 học sinh có thể lĩnh 7 năm tù

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 16:00 PM (GMT+7)

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, hành vi của thầy giáo Nguyễn Đình L. đã đủ căn cứ cấu thành tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 146 - Bộ luật Hình sự và có thể phải chịu mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Trường tiểu học An Thượng A nơi thầy giáo L. đang công tác

Liên quan tới vụ việc thầy giáo Nguyễn Đình L. (SN 1974), giáo viên Trường tiểu học An Thượng A (Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh tố có hành vi dâm ô con em họ, trưa 17/4, trao đổi với Tiền Phong luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, theo thông tin trên báo chí, đối tượng L. đã thừa nhận với cơ quan công an về việc thực hiện hành vi dùng tay sờ vào ngực và vùng kín của một số học sinh lớp 3 (năm nay 9 tuổi).

Như vậy, hành vi của Nguyễn Đình L. đã có đủ yếu tố cấu thành tội: "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", được quy định tại Điều 146 - Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, do thực hiện hành vi với nhiều người nên thầy giáo này sẽ bị áp dụng tình tiết "Đối với 2 người trở lên", theo điểm c, khoản 2, Điều 146. Người này có thể bị áp dụng thêm tình tiết "Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh", theo điểm d, khoản 2, Điều 146.

Ngoài ra, nếu Nguyễn Đình L. đã thực hiện hành vi này ít nhất 2 lần đối với một cháu bé, còn có thể bị áp dụng tình tiết "Phạm tội 2 lần trở lên", theo điểm b, khoản 2, Điều 146.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra, làm rõ. Do vậy, nếu bị kết án theo khoản 2 của tội danh này, Nguyễn Đình L. có thể phải chịu mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Trưa cùng ngày, ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết, hiện cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình L. để điều tra về hành vi "dâm ô". Theo ông Trung, UBND, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý đúng người đúng tội, thượng tôn pháp luật.

Vị Phó chủ tịch huyện cho biết, trước đó, ngày 12/4, chính quyền địa phương nhận được 6 đơn tố cáo của các phụ huynh rằng, con em họ bị thầy giáo Nguyễn Đình L. có hành vi dâm ô.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND huyện đã báo cáo vụ việc tới các cấp, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức mời thầy giáo L. và các phụ huynh và những người liên quan để làm việc.