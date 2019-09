Nạn nhân duy nhất thoát nạn trong vụ thảm án ở Đan Phượng đã tỉnh lại

Trước đó, khoảng 7h15 ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông vác dao truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ở sát nhà ông Đông). Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ. Vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (SN 1971), con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) được đưa đi cấp cứu.



Hai trong 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu là cháu My và bà Việt do vết thương quá nặng đã tử vong vào cùng ngày. Theo người thân trong gia đình, hiện chị Nhung đang được điều trị tại bệnh viện 19-8 và đã qua cơn nguy kịch.



Cơ quan chức năng cho biết, cùng với việc bắt giữ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Đông, công an đã thu giữ một con dao dạng dao bầu, chuôi gỗ, đầu nhọn.



Hiện cơ quan CSĐT công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đông để điều tra về hành vi "Giết người".