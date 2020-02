Thi thể bị cháy trong thùng phuy: Tìm thấy CMND trong túi nạn nhân

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 10:31 AM (GMT+7)

Liên quan đến vụ thi thể bị cháy trong thùng phuy ở Hải Phòng, sáng 23/2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Mai - Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết, tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được một chứng minh thư nhân dân trong túi quần nạn nhân.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Đình Mai- Chủ tịch xã Lê Lợi (An Dương, Hải Phòng), trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một chứng minh thư nhân dân trong túi quần nạn nhân, mang tên Nguyễn Văn L., sinh năm 1995, có địa chỉ ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương.

Ông Mai cũng cho biết thêm, hiện nay cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân và xác định anh Nguyễn Văn L. (tên người trong chứng minh nhân dân thu giữ được tại hiện trường) có phải là nạn nhân hay không.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 22/2, ông Đinh Văn Quyền- Chánh Văn phòng UBND huyện An Dương cho biết: Các cơ quan chức năng của huyện An Dương đang điều tra và khám nghiệm hiện trường nghi án giết người đốt xác ở xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi (An Dương).

Hiên, cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

