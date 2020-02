Nam thanh niên hiếp dâm người phụ nữ hơn mình 17 tuổi

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 21:00 PM (GMT+7)

Khi chị G. đang ở một mình trong vườn, Mỹ đã dùng vũ lực tấn công, thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân.

Ngày 24/2, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Mỹ (SN 1991, trú tại xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) về hành vi hiếp dâm.

Theo tài liệu từ CQĐT, tối 23/1 (tức 29 Tết), Công an huyện Thanh Chương nhận được tin báo của chị N.T.G. (SN 1974, trú tại huyện Đô Lương), về việc bản thân bị một đối tượng lạ mặt thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Lê Đình Mỹ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã điều tra, xác minh vụ việc.

Biết công an vào cuộc xác minh nên 22h45 cùng ngày, Lê Đình Mỹ đã đến Công an huyện Thanh Chương để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 23/1, Lê Đình Mỹ đi từ nhà đến bờ đập cầu Lưu thuộc vườn nhà anh Nguyễn Hữu N., ở xã Ngọc Sơn để bắt cá. Tại đây, Mỹ gặp chị N.T.G. đang ở một mình trong vườn nhà anh N.

Thấy chị G. ở một mình, Mỹ đã dùng vũ lực tấn công, uy hiếp, thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Mỹ về nhà đi ngủ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-nam-thanh-nien-hiep-dam-nguoi-phu-nu-hon-minh-17-tuoi-a466744...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-nam-thanh-nien-hiep-dam-nguoi-phu-nu-hon-minh-17-tuoi-a466744.html