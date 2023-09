Nam thanh niên gắn biển số xe giả áp sát phụ nữ đi đường để cướp tài sản

Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Ngọc (SN 1998) trú tại xóm Văn Đồng, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương về tội cướp giật tài sản.

Theo đó, công an huyện Nam Đàn đã nhận được trình báo của người dân về việc bị một nam thanh niên đi xe máy cướp giật tài sản trên một số tuyến đường.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác minh và xác định Trần Văn Ngọc chính là kẻ gây án.

Trần Văn Ngọc tại cơ quan công an

Ngày 14/9, Ngọc bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản. Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại, 2 xe mô tô.

Trần Văn Ngọc khai nhận, đã sử dụng xe mô tô gắn biển kiểm soát giả, lượn lờ trên các tuyến đường vắng vào ban đêm. Khi thấy những cô gái đi một mình hoặc có sơ hở, Ngọc lập tức áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]