Hải Phòng: Để lại thư tuyệt mệnh, người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 20:50 PM (GMT+7)

Hiện trường vụ việc.

Tối 5/10, Đại tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, lực lượng công an huyện Tiên Lãng đang huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, tìm kiếm tung tích người phụ nữ ôm con nhỏ (1-2 tuổi) nhảy cầu Khuể (sông Văn Úc, đoạn giáp ranh giữa huyện An Lão; huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, một người phụ nữ dẫn theo 2 con (con nhỏ 1-2 tuổi; con lớn 7-8 tuổi) ra khu vực cầu Khuể.

Tại cầu Khuể, sau khi cho con nhỏ ăn cháo xong, người phụ nữ đã ôm cả 2 con định nhảy xuống sông Văn Úc. Tuy nhiên, con lớn đã vùng vẫy chạy thoát.

Sau đó, người phụ nữ này đã ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử, để lại một chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân sở tại đang tìm kiếm tung tích 2 mẹ con người phụ nữ nói trên.

Theo công an huyện Tiên Lãng, quá trình khám xét phát hiện trong cốp có thư tuyệt mệnh và một số vật dụng khác.