Nam sinh lớp 8 đâm cháu bé lớp 5 tử vong trên đường đi học

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 07:52 AM (GMT+7)

Công an huyện Qùy Hợp (Nghệ An) đang điều tra vụ việc nam sinh lớp 8 dùng vật nhọn đâm chết một cháu bé lớp 5 khi đang trên đường đi học.

Tối 12/1, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 5 bị nam sinh lớp 8 dùng vật nhọn đâm tử vong trên đường đi học.

Theo đó, vào khoảng 12h cùng ngày, em Nguyễn Văn T. (học sinh lớp 5, trú xã Hạ Sơn) được anh trai dùng xe đạp chở đi trên đường làng đến trường học. Thời điểm này, giữa em T. và em T.V.Đ. (học sinh lớp 8, trú cùng xã Hạ Sơn, huyện Qùy Hợp) xảy ra xích mích.

Lúc này, em Đ. dùng vật sắc nhọn lao đến vào người em T. dẫn đến mất máu, gục tại chỗ. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đã tạm giữ em Đ. để xác minh làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/nam-sinh-lop-8-dam-chau-be-lop-5-tu-vong-tren-duong-di-hoc-5020211317532538.ht...Nguồn: http://danviet.vn/nam-sinh-lop-8-dam-chau-be-lop-5-tu-vong-tren-duong-di-hoc-5020211317532538.htm