Đâm chết em trai trong ngày giỗ ông vì 300.000 đồng

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 17:00 PM (GMT+7)

Bắt nguồn từ việc mâu thuẫn lấy lại 300.000 đồng, hung thủ đã dùng tuốc nơ vít đâm vào người em trai khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 15-12, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Lý Thanh Sang (25 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 13-12, Lý Thanh Sang và em ruột là Lý Hoài Nghĩa (18 tuổi) cùng người thân ăn giỗ ông nội tại nhà Sang.

Lúc này Sang và Nghĩa đã say rượu, bia. Sang đưa cho em giữ hộ 300 ngàn đồng. Sau đó Nghĩa cầm tiền rồi chạy xe máy đến tiệm sửa xe máy nơi đang làm thợ sửa xe nằm ngủ.

Hung thủ Sang và hung khí sát hại em. Ảnh: CAĐN.

Một lúc sau Sang kêu một người bạn chở đến tiệm sửa xe để gặp Nghĩa lấy tiền mua thuốc lá.

Khi đến nơi, Sang vào gặp Nghĩa lấy tiền thì xảy ra xô xát đánh nhau. Sang lấy cây cây tuốc nơ vít dài khoảng 20cm, mũi nhọn ở tiệm sửa xe rồi đâm Nghĩa gây thương tích ở đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy em trai bất tỉnh, Sang dùng dao nhọn kề vào cổ định tự sát nhưng những người có mặt tại hiện trường can ngăn đồng thời đưa Nghĩa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương vùng đầu quá nặng, Nghĩa đã tử vong sau một ngày cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã đưa Sang về trụ sở làm việc. Tại đây Sang khai do say bia, rượu và chỉ nhớ đã dùng dụng cụ sửa xe đánh và đâm Nghĩa gây thương tích.

Xét thấy hành vi trên của Sang có dấu hiệu phạm tội giết người nên Công an huyện Nhơn Trạch hiện đang hoàn tất hồ sơ để chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

