Nam sinh lớp 11 bị bạn cùng trường dùng gậy sắt đánh vỡ sọ não?

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 13:28 PM (GMT+7)

Theo trình báo, nam sinh lớp 11 Trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) khi tan học vừa bước ra khỏi cổng trường đã bất ngờ bị 1 nam sinh khác cùng trường dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu khiến nạn nhân vỡ sọ não, dập não, chảy máu não.

Sáng ngày 20-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh (huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận có sự việc một nam sinh lớp 11 bị một bạn cùng trường đánh dẫn tới chấn thương sọ não.

Theo trình báo của ông Phan Thanh T. (ngụ khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) - bố của nam sinh Phan Thanh L. (SN 2004; học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lang Chánh), vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14-1, khi em L. vừa tan học ra về tới cổng trường thì bất ngờ bị một bạn tên Th. (học sinh lớp 11A5, Trường THPT Lang Chánh) cầm một cây gậy sắt vụt thẳng vào đầu, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Em Phan Thanh L. bị đánh vỡ sọ não đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nam sinh L. gục ngay tại chỗ và được thầy cô, nhà trường đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương rất nặng, em L. sau đó được chuyển ngay xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị.

Tại thời điểm nhập viện, qua chụp chiếu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định em L. bị vỡ sọ não. Cụ thể, em L. bị đụng giập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10 mm, có phù não nhẹ xung quanh); vỡ lún xương đỉnh trái; đụng giập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái.

Hiện, nam sinh Phan Thanh L. đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ vùng xương sọ bị vỡ và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực.

Dù sự việc đã xảy ra được 1 tuần, nhưng gia đình ông T. rất lo lắng cho sức khỏe, tính mạng của con trai mình, bởi em bị thương rất nặng, lại ở vùng đầu. Còn nam sinh Th. (được cho là nghi phạm) vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý, thậm chí nam sinh này vẫn tới trường học tập bình thường khiến cả giáo viên lẫn Ban giám hiệu Trường THPT Lang Chánh lo lắng.

"Theo như con trai tôi kể lại thì trước khi xảy ra sự việc, con tôi có mâu thuẫn với bạn Vì Tuấn A. (học cùng lớp) và đã được cô giáo chủ nhiệm, nhà trường mời lên làm việc hôm 13-1, yêu cầu viết tường trình và cam kết, hứa trước lớp không tái phạm. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 ngày sau, khi mới tan học ra khỏi trường con trai tôi đã bị học sinh Th. (có chơi với Tuấn A.) bất ngờ đánh vỡ sọ não"- ông T. nói.

Cũng theo bố của nam sinh này, hiện gia đình rất bất bình trước hành động đánh người dã man, côn đồ của học sinh Th., thế nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng rất chậm trễ. "Gia đình học sinh đánh con tôi cũng có tới bệnh viện thăm cháu, tuy nhiên thái độ rất thờ ơ. Còn người đánh con tôi vẫn không bị xử lý, vẫn đi học như chẳng có chuyện gì xảy ra"- ông T. bức xúc.

Em Phan Thanh L. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện

Ông Nguyễn Đình Bảy cho biết sau khi nhận được thông tin nhà trường cũng đã hỗ trợ đưa học sinh L. đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan công an. "Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ. Do không được chứng kiến sự việc nên tôi cũng chưa rõ có đúng là em Th. đã đánh em L. hay không, mà chỉ nghe kể lại nên chưa thể khẳng định mà phải chờ kết luật cuối cùng từ phía cơ quan công an"- ông Bảy nói.

Cũng theo ông Bảy, học sinh đang được nghi đánh em L. vỡ sọ não chẳng có mâu thuẫn gì với em L. cả, thế nhưng giữa em Th. và Vi Tuấn A. có chơi với nhau, còn Tuấn A. trước đó có mâu thuẫn với L.. "Cái này chúng tôi cũng thấy bất ngờ, vì trong trường em L. là lớp trưởng, có hay nhắc nhở các bạn trong lớp nên có mâu thuẫn với Vì Tuấn A., còn giữa Tuấn A. có nhờ Th. hay không thì cái đó phải chờ cơ quan công an"- thầy Bảy thông tin.

Vị hiệu trưởng này cũng cho biết bản thân ông đã phải điện cho Công an huyện Lang Chánh đề cập tới việc em Th. là nghi phạm đánh bạn vỡ sọ não tại sao vẫn không có biện pháp ngăn chặn, vẫn tới trường đi học khiến cả giáo viên, học sinh trong tường phải lo lắng. "Người dân, giáo viên còn hỏi tôi sao vẫn để cho học sinh đó tới trường, khiến tôi không biết xử lý thế nào, bởi sự việc xảy ra ngoài trường, trong khi công an không có thông báo hay kết luận gì nên tôi cũng không có chứng cứ gì để đình chỉ học, hay xử lý học sinh này. Giờ em ấy đến trường học tập bình thường đến tôi cũng thấy lo"- Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh chia sẻ.

