Nam công nhân rơi từ tầng 16, công ty nhét xác vào cốp xe chở về quê

Theo người nhà nạn nhân, khi xảy ra sự việc, ban quản lý công trình không trình báo cơ quan chức năng, mà tự thuê xe chở nạn nhân về Huế.

Trước đó, qua phản ánh của gia đình nạn nhân Hoàng Trọng D. (SN 1981, trú phường Thủy Xuân, TP Huế): Vào khoảng 15h chiều 24/5, gia đình anh D. nhận được điện thoại thông báo D. bị tai nạn lao động tử vong, gia đình chuẩn bị tinh thần để lo hậu sự cho anh. Đến khoảng 18h cùng ngày, một chiếc ô tô con 5 chỗ BKS 43A-500…đưa thi thể anh D. về bàn giao cho gia đình.

Tấm sắt, loại thường dùng làm ván gác trên cốp pha thi công tại các công trình được người nhà nạn nhân giữ lại làm chứng cứ.

Anh Hoàng Trọng Trí, anh trai của anh D. cho biết thêm: "Gia đình tôi cứ nghĩ chiếc xe ô tô chở người đại diện của công ty thi công, còn thi thể em tôi sẽ do xe cứu thương chở về. Nào ngờ họ mở cốp xe phía sau ô tô ra và chúng tôi nhìn thấy thi thể D. nằm trên một tấm sắt, loại thường dùng làm ván gác trên cốp pha thi công tại các công trình". Đáng ngờ hơn, thi thể D. có những vết thương lớn ở sau đầu, thủng một lỗ ở hông phải, gãy chân và việc đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe từ phía sau cốp rất khó khăn vì chật hẹp.

Chứng kiến cảnh đau lòng đó, gia đình chúng tôi rất bức xúc và không khỏi nghi ngờ có hay không sự khuất tất trong việc không trình báo sự vụ lên cơ quan chức năng, chở thi thể nạn nhân phía sau cốp xe ô tô nên đã trình báo sự vụ tới Công an địa phương. Theo người nhà, anh D. làm nghề thi công điện dân dụng và đứng ra nhận thầu phần thi công hệ thống điện của công trình xây dựng nói trên.

Nơi được cho là công nhân Hoàng Trọng D. rơi từ tầng 16 xuống tử vong đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Được biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh vụ việc, ngay trong đêm 24/5, Công an TP Huế đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng có mặt tại gia đình nạn nhân để khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng nhằm điều tra, làm rõ sự việc. Theo tìm hiểu, chiếc xe chở thi thể nạn nhân ra Huế hiệu Accent, do ông Phạm V.Tr. (ngụ ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm chủ, chiều rộng hơn 1,7m, có đăng ký kinh doanh vận tải. Vào sáng 25/5, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi Công an TP Đà Nẵng thông báo cho gia đình biết anh D. tử vong do bị gãy nhiều xương sườn, dập não, vỡ hộp sọ…

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn tử vong của anh D.

