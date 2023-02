Mua súng qua mạng rồi giúp bạn nhậu “rửa hận” đối thủ

Ngày 3/2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài (SN 1993, ngụ phường 6, TP Trà Vinh) điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Tài.

Theo kết quả điều tra, ngày 26/7/2022, Trần Thanh Phong (ngụ TP Trà Vinh) và Sơn Khanh cùng con trai (ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) xảy ra cự cãi tại tiệc nhậu nên dẫn đến đánh nhau.

Sự việc đã làm Phong thương tích nhẹ. Biết chuyện Phong bị đánh, Tài mang theo một khẩu súng ngắn, rồi cùng một số người khác đến địa điểm nêu trên để trả thù. Sau khi đến nơi, nhóm của Tài xảy ra xô xát với hai cha con ông Khanh. Tài dùng súng bắn ông Khanh bị thương ở vành tai.

Sau khi gây án, Tài rời khỏi hiện trường và cất giấu khẩu súng. Tài lo sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Công an đã làm rõ vụ việc, bắt giữ Tài và thu giữ 3 khẩu súng cùng 8 viên đạn bi bằng kim loại. Quá trình làm việc, Tài thừa nhận hành vi phạm tội. Tài khai nhận đã mua súng trên mạng với giá 6 triệu đồng.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mua-sung-qua-mang-roi-giup-ban-nhau-rua-han-doi-thu--i682441/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mua-sung-qua-mang-roi-giup-ban-nhau-rua-han-doi-thu--i682441/