Một thanh niên tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày 24-3, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân về cái chết của một người đàn ông khi làm việc với công an huyện Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22 - 3, anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, tạm trú phường Tam Phước, TP Biên Hoà) đến công an huyện Long Thành làm việc theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện.

Người nhà của anh Đức cho biết, anh này có làm việc với cán bộ công an Đội hình sự công an huyện Long Thành. Đến chiều cùng ngày người thân anh Đức từ phường Tam Phước đến công an huyện Long Thành để đón anh này về. Đến trụ sở công an huyện Long Thành khoảng 15 giờ 15 phút thì nhận được điện thoại của một cán bộ công an gọi điện báo vợ anh Đức vào trụ sở ký một giấy tờ liên quan đến bệnh lý anh ấy.

"Lúc này vợ anh Đức trình bày với công an là chồng không có bệnh lý, mà thời gian này chỉ là hay bị mất ngủ. Sau khi ký giấy bệnh lý thì người vợ có hỏi về tình hình của chồng thì được công an trả lời đang đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Long Thành vì trong lúc đang điều tra thì anh này bị ngất. Một lúc sau thì công an thông báo người nhà anh Đức đang chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi”, em trai anh Đức kể lại.

Những người thân anh Đức lên bệnh viện Chợ Rẫy chờ bên ngoài. Đến gần 22 giờ cùng ngày gia đình nhận được thông tin anh này đã tử vong.

"Tuy nhiên đến nay việc anh Đức tử vong chính xác vào thời điểm nào vì sao tử vong thì gia đình không hề biết. Đến này Công an huyện Long Thành cũng chưa gặp gia đình”, em trai của nạn nhân nói thêm.

Sau khi nạn nhân tử vong, gia đình đã đề nghị Viện Pháp Y Quốc gia phối hợp công an tỉnh Đồng Nai, công an huyện Long Thành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Theo người thân của nạn nhân, sơ bộ nhìn bên ngoài nhận thấy rõ thi thể của anh Đức có nhiều vết bầm tím khu vực ngực, hai bên đùi bị tím đen

Để nắm rõ thông tin cụ thể, PV đã liên hệ với lãnh đạo công an huyện Long Thành nhưng chưa nhận được phản hồi.

