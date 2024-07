Bắt người đàn ông trốn truy nã 20 năm tại vựa phế liệu

Ngày 19-7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết Công an phường Phước Bình vừa bàn giao Dương Nhật Phương (39 tuổi) cho Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) để xử lý theo thẩm quyền.

Dương Nhật Phương trốn truy nã 20 năm nhưng vẫn bị bắt. Ảnh: CA

Phương bị Công an huyện Xuyên Mộc truy nã vào năm 2004 về hành vi cố ý gây thương tích.

Để trốn truy nã của cơ quan công an, Phương đã lẩn trốn ở nhiều nơi, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Sau thời gian dài truy tìm, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Phương đang lẩn trốn tại phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước) nên đã nhờ sự hỗ trợ từ công an địa phương. Ngay sau đó, Công an phường Phước Bình đã triển khai lực lượng truy tìm. Khi phát hiện Phương đang làm việc tại một vựa phế liệu nên đã nhanh chóng bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]