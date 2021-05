Một phụ huynh trình báo công an chuyện con gái 14 tuổi vào khách sạn với bạn trai

Thứ Tư, ngày 12/05/2021 13:08 PM (GMT+7)

Phát hiện con gái 14 tuổi đi chơi với bạn trai rồi bị đưa vào khách sạn quan hệ tình dục, một phụ huynh tại Đà Nẵng đã lập tức đi tố cáo với công an.

Ngày 12-5, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho hay, đã hoàn tất điều tra bước đầu, bàn giao một đối tượng giao cấu với trẻ em từ 13 đến 16 tuổi cho Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, thời gian gần đây, chị T.T.T (SN 1979, trú TP Đà Nẵng) phát hiện con gái 14 tuổi ở nhà có nhiều biểu hiện khác lạ. Sau khi gặng hỏi, chị T. mới tá hỏa phát hiện con gái mình đã cùng vào khách sạn, quan hệ tình dục với một thanh niên hơn tuổi.

Công an phường An Hải Tây đã hoàn tất điều tra sơ bộ, chuyển vụ việc cho Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý

Qua xác minh, Công an phường An Hải Tây xác định con gái chị T. quen biết với nam thanh niên tên N.T (SN 2000, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thông qua các trang mạng xã hội.

Dịp lễ 1-5 vừa qua, T. rủ con gái chị T. đi chơi rồi dẫn vào một khách sạn trên đường Chương Dương (thuộc địa bàn phường Mỹ An) để làm chuyện "người lớn".

Cho rằng con gái bị xâm hại tình dục, chị T. đã đến trình báo lực lượng công an.

