Môi giới mại dâm để được giảm giá khi mua dâm

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 08:58 AM (GMT+7)

Công an quận Cầu Giấy vừa triệt phá thành công đường dây mua bán dâm phục vụ tận nhà theo yêu cầu của khách.

Ngày 1/2, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.T (SN 1991, quê Hưng Yên) và D.T.L (SN 1985, quê Hà Nội) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 31/12/2020, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn (có địa chỉ tại phường Yên Hoà, Cầu Giấy). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, 2 người mua dâm khai nhận, thông qua mạng xã hội Zalo có quen biết với L và được người này giới thiệu về chương trình massage trá hình để quan hệ tình dục, sẵn sàng phục vụ tại nhà hoặc khách sạn tùy khách yêu cầu. Chi phí lỗi lần "mua vui" lên tới 1,8 triệu đồng/khách, thời gian phục vụ từ 60 đến 90 phút.

Ngày 30/12/2020, sau khi uống rượu say, 2 người này nảy sinh ý định mua dâm nên đã liên lạc với "tú ông" L. Quá trình nói chuyện, L giới thiệu với 2 khách làng chơi về tú bà T có thể điều gái massage và bán dâm. Ngay sau đó, cả 2 đã liên hệ với T để chọn "hàng". Xem ảnh gái bán dâm do T gửi, 2 khách làng chơi đã chọn và chốt với mức giá nêu trên. Tiền bồi dưỡng thêm do khách tự quyết định.

Về phía T khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định, nên thường lên mạng xã hội để mời gọi những cô gái massage, có nhu cầu bán dâm. L là một trong những vị khách của T. Quá trình quen biết, L. thường tìm khách, sau đó nhắn tin để T điều nhân viên, theo yêu cầu của khách.

Mục đích của L khi giới thiệu khách là nhằm mục đích để được giảm giá khi có nhu cầu đi massage quan hệ tình dục với nhân viên do T quản lý.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra mở rộng.

