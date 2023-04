Mâu thuẫn vì tiếng nhạc bật to khiến 1 người tử vong

Đối trượng Sơn

Nạn nhân được xác định là anh N. Đ. T (SN 1986), trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 31-3, Sơn mở nhạc to nên anh Nguyễn Anh Tuấn là hàng xóm của Sơn đã sang nhắc nhở. Do đó hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Lúc này, T là bạn của Tuấn đã đến can ngăn.

Trong khi hai người đang hoà giải thì có 3 người thân của Sơn là Nguyễn Xuân T (SN1980), Lê Ngọc T (SN 1981) và Nguyễn Đồng T (SN 1983), cùng quận Lê Chân đến can thiệp.

Tại đây tiếp tục xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm và dẫn đến xô xát, thấy vậy Sơn dùng cây giáo đâm anh N. Đ. T tử vong.

Ngay sau đó lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, thu giữ 2 con dao dạng gọt hoa quả và 1 cây thép gắn mũi nhọn dạng đầu giáo, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Sơn để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

