Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông cầm búa "choảng" đối thủ

Thứ Tư, ngày 19/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Ngày 19-5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ Phạm Đăng Hải (SN 1977, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm), đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 10-12-2020, do mâu thuẫn tình cảm, Phạm Đăng Hải đã dùng búa và ghế gỗ đánh gây thương tích cho anh N.T.T (SN 1982; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sự việc xảy ra tại ngõ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng truy nã

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra, xác minh. Qua giám định thương tích xác định anh T bị tổn hại sức khỏe 12%. Chiếc búa đinh và ghế gỗ Hải dùng đánh gây thương tích cho anh T được xác định là hung khí nguy hiểm.

Ngày 26-3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đăng Hải và đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa ra quyết định phê chuẩn. Tuy nhiên quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Phạm Đăng Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Phạm Đăng Hải

Ngày 7-5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Đăng Hải. Đến ngày 18-5, Công an phường Nam Đồng phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã phát hiện bắt giữ Phạm Đăng Hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định.

