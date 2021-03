Hai phụ nữ đánh ghen còn lấy vàng, điện thoại của tình địch

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 15:00 PM (GMT+7)

Một người ôm khống chế, người kia tát tai, lột nhẫn vàng, lấy luôn điện thoại của tình địch.

Ngày 25-3, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Đại tá Phạm Minh Lũy đã ký văn bản trả lời thông tin ban đầu cho báo chí vụ 2 phụ nữ đánh ghen còn lấy tài sản người khác.

Miếu bà Chúa Xứ, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CTV).

Theo đó, Đại tá Lũy cho biết vụ việc này đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau tiếp nhận, xử lý.

Thông tin ban đầu, vào 17 giờ ngày 13-3, bà NTT, ở phường 7 và bà LTTP ở phường 1, TP. Cà Mau, đến Miếu Bà Chúa Xứ ở khóm 5, phường 6, TP. Cà Mau đễ đánh ghen bà C., lúc này đang viếng miếu.

"Bà P. ôm bà C., bà T. tháo lấy chiếc nhẫn vàng 18k, trọng lượng 6 phân và 8 ly mà bà C. đang đeo trên tay. Và tiếp tục lấy chiếc điện thoai trong túi áo khoác của bà C.. Bà NTT có dùng tay đánh 3 cái vào mặt bà C.."- văn bản trên thông tin.

Được biết, ngay sau khi bị đánh, lấy tài sản, bà C. đến Công an phường 6, TP. Cà Mau trình báo. Sau đó bà làm đơn tố giác hành vi làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản đối với hai bà P. và bà T.

Sau khi Công an thụ lý vụ việc, bà T. đã đem đến giao nộp 2 tài sản trên, đồng thời khai rằng do nghi ngờ bà C. lẹo tẹo với chồng mình và những tài sản vàng, điện thoại là của chồng mình cho nên bà T. rủ bà P. đánh ghen, lấy lại tài sản.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hai-phu-nu-danh-ghen-con-lay-vang-dien-thoai-cua-tinh-dich-974688...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hai-phu-nu-danh-ghen-con-lay-vang-dien-thoai-cua-tinh-dich-974688.html