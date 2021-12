Mâu thuẫn ranh giới đất, 1 phụ nữ bị đánh nhập viện

Do mâu thuẫn từ việc tranh chấp ranh giới đất với hàng xóm, người đàn ông dùng thanh sắt đánh vào đầu một phụ nữ gây thương tích.

Ngày 7-12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Vinh (35 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều 5-12 giữa Vinh và bà Trương Thị Nhàn (ngụ tại xã Đại Phước) có mâu thuẫn trong tranh chấp ranh giới thửa đất.

Lúc này Vinh lấy một thanh sắt dài 50cm đánh vào đầu bà Nhàn gây thương tích. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (quận 2, TP.HCM).

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Phước đã đến hiện trường xử lý, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Vinh và chuyển hồ sơ cùng nghi can lên Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra theo quy định.

