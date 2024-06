Mâu thuẫn khi hát karaoke, hành hung bạn gây tổn thương nghiêm trọng

VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Trung (SN 1999, trú tại tổ dân phố Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2 (Điều 134, BLHS).

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt đối với bị can Nguyễn Công Trung.

Trước đó, anh Nguyễn Thế Luân, (SN 2001, trú tại thôn Thuận Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) cùng Nguyễn Công Trung và một số người bạn đến quán karaoke Miền Quê (thị trấn Đồng Lộc) để hát.

Trong quá trình hát, Nguyễn Công Trung xảy ra mâu thuẫn, xích mích với anh Nguyễn Thế Luân. Bất ngờ, Trung dùng tay tát vào mặt làm anh Nguyễn Thế Luân ngã ngửa ra sau đập đầu xuống đường bê tông, phải đi cấp cứu, điều trị.

Quá trình giám định thương tích xác định tỉ lệ phần trăm tổn thương của anh Nguyễn Thế Luân là 60%.

