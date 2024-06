Đột kích quán karaoke, phát hiện hàng chục đối tượng mở tiệc ma túy

Ngày 05/6/2024, Thượng tá Lê Thành Trung- Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán karaoke Đằng Phương, thuộc khu phố 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm ma tuý nhân Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024, rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Công an huyện Cần Đước bắt quả tang 19 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke trên.

Tang vật thu giữ gồm: 01 túi ni-lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 03 đĩa sứ bên trên có chứa chất bột màu trắng, 03 thẻ nhựa, 01 ống hút tự chế dùng để sử dụng ma túy, 02 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng được cuộn tròn để sử dụng ma túy; 04 ĐTDĐ đã qua sử dụng và 9,7 triệu đồng.

Qua test nhanh các đối tượng đang có mặt tại các phòng hát karaoke và nhân viên phục vụ tại quán, có 33 người dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng tại karaoke Đằng Phương

Trước đó 1 tháng, Công an huyện Thạnh Hóa, Long An phát hiện tại phòng 3, lầu 2, quán karaoke Phú Quý, thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, nhóm đối tượng gồm: Đoàn Tấn Phát (SN 1999), Nguyễn Văn Hậu (SN 1996), Nguyễn Văn Chương (SN 2003, cùng ngụ địa phương), Nguyễn Thanh Thúy (SN 2004, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ nhiều gói tinh thể màu trắng có khối lượng 0,2387 gam, loại Ketamin.

