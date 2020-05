Mâu thuẫn cá nhân, dùng dao sát hại nhiều người rồi tự sát

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 14:47 PM (GMT+7)

Sáng 28/5, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Khoảng 6h ngày 28/5, Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên nhận được tin báo của Công an xã Mường Tùng về một vụ án mạng xảy ra tại bản Huổi Chá, hiện trường ghi nhận 3 nạn nhân đã tử vong.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Ngay sau đó, Công an huyện Mường Chà đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời cử các cán bộ phối hợp Công an xã Mường Tùng bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, 3 nạn nhân tử vong trên khoảng sân trước nhà gồm Sùng A Chu (SN 1965); Giàng Thị Sính (SN 1986) và Hờ A Páo (SN 1982), đều trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng.

Hiện trường vụ án mạng.

Nguyên nhân ban đầu cho thấy, vào hồi 5h30 sáng cùng ngày, Sùng A Chu đến tìm và dùng dao chém chị Giàng Thị Sính. Thấy vậy, anh Hờ A Páo (là chồng Sính) lao vào can ngăn, giữ vai và tay của Chu. Sau đó, Chu đã lấy dao tự đâm vào cổ mình và dùng dao đâm liên tiếp vào bụng anh Páo. Hoảng loạn, sợ hãi, chị Sính ôm vết thương nặng vùng đầu, cố gắng bỏ chạy được 20m thì gục xuống tử vong. Anh Páo và Chu cũng gục xuống tử vong ngay sau đó do vết thương nặng.

Trước đó, Sùng A Chu được cho là có mối quan hệ với cháu Hờ Thị P. (SN 2005) - con nuôi của vợ chồng anh Páo và chị Sính, dẫn đến cháu P. có thai. Có thể từ mâu thuẫn nhiều ngày qua giữa hai bên liên quan đến việc này, khiến Chu đã dã tâm dùng dao sát hại vợ chồng anh Páo và chị Sính…

