Mật phục bắt tội phạm ma túy: 'Bất động khi rắn bò qua, rác đổ lên đầu'

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm.

Tang vật trong vụ án ma túy do Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên bắt được. Ảnh: Tiến Dũng

Chia sẻ về quá trình phá án, Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên cho biết: "Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17h ngày 16/9/2023, chúng tôi phát hiện Mai Xuân Đông (SN 2002, ở Nam Trực, Nam Định) điều khiển xe máy BKS: 18B2 – 854XX ở đường Văn Tiến Dũng (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) nên dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, trong xe máy của Đông có một túi nilon chứa 50 viên nén hình trái tim màu trắng, nghi là ma túy đựng trong các ống thuốc lá điện tử và hộp giấy. Giám định 50 viên nén nêu trên, công an xác định là ma túy MDMA".

Để giải quyết một vụ việc, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải lập kế hoạch xác minh, phối hợp với các đơn vị cũng như phân công từng người, từng nhiệm vụ cụ thể để xác định phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Khi tôi khoác lên mình màu áo Công an nhân dân, tức là đã gắn liền với trách nhiệm được phân công, đó là điều tra, bắt giữ tội phạm về ma túy trên địa bàn phụ trách. Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên

Theo Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên, khi đó Đông khai nhận đang là sinh viên và làm nghề xe ôm giao hàng. Đông nhận đơn hàng từ một nam giới ở xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) để giao cho người sử dụng số thuê bao 09610277XX tại một cổng trường đại học trên địa bàn xã Phượng Bãi (huyện Chương Mỹ).

Công an xác định, người đưa đơn hàng cho Đông là Lê Văn Thành (SN 2000, ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nên mời về trụ sở để làm việc. Lúc này, Thành khai nhận toàn bộ hành vi bán trái phép chất ma túy và việc thuê Đông đi giao túi đồ bên trong có chứa ma túy như trên.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt thêm Trịnh Duy Hùng (SN 1992, ở huyện Chương Mỹ). Sau đó, Công an quận chuyển vụ án đến Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Những chuyện bất ngờ khi mật phục bắt tội phạm ma túy

Chia sẻ về những chuyện xảy ra trong quá trình mật phục bắt tội phạm ma túy, Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên nói: “Để bắt được tội phạm này, nhiều khi các cán bộ, chiến sĩ phải mật phục cả ngày lẫn đêm ở một địa điểm... Nhiệm vụ điều tra, truy bắt tội phạm là công việc phải làm, chúng tôi không nghĩ để được khen thưởng mà chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình''.

Trong một lần mật phục để bắt giữ tội phạm, Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên "hóa thân" làm người đánh dậm. "Khi bắt được đối tượng Nguyễn Anh Hoa (30 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội) và thu được nhiều ma túy, Hoa nói: 'Tôi đã nghi nghi ông đánh dậm sao đùi lại trắng như vậy'”, Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên kể.

Để bắt được Hoa, quá trình mật phục có những thời điểm "rùng mình" khi rắn bò ngang qua người, nếu "động" thì đối tượng sẽ trốn mất.

Lực lượng chức năng giám định ma túy. Ảnh: Tiến Dũng

“Tiếp đến là vụ bắt đối tượng Nguyễn Văn Phương (32 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm), khi đó tôi mật phục giữa 2 khe nhà dân lúc trời mưa rét. Éo le sau đó là nguồn nước ấm bất ngờ chảy xuống, ngửa mặt lên mới biết trẻ con tè vào mình, nhưng đã mật phục là phải tiếp tục ẩn mình", Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên kể.

Cũng trong quá trình bắt đối tượng Phương, có hôm mật phục Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên còn bị người dân đổ cả xô nước rác lên đầu. Theo vị cảnh sát này, những khi đó vẫn phải cố chịu, nếu lộ mình với tội phạm thì bao nhiêu công sức đổ sông, đổ biển hết.

Theo Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên, tội phạm buôn bán ma túy luôn ẩn mình, tạo vỏ bọc rất kỹ nên phải mật phục, hóa thân mới có thể bắt giữ, thu được vật chứng. Vì thế, quá trình điều tra, xác minh, trinh sát rất vất vả, hóa trang thành nhiều người ở các ngành nghề khác nhau, thậm chí phải mật phục theo dấu đối tượng nhiều ngày.

