Mất gần nửa tỷ vì cả tin “tuyển người like video TikTok, lĩnh ngay 300k/ngày”

Anh liên hệ với người có tài khoản là Nhật Vy và kết bạn Zalo. Qua giới thiệu việc làm, người này hướng dẫn anh cài đặt aap “lark” theo đường link https://www.larksute.com/ và đăng ký tài khoản trên aap này bằng số điện thoại với tên là Dailammoc. Sau khi cài đặt, những trao đổi hướng dẫn đều diễn ra trên app này. Đối tượng yêu cầu anh hoàn thành nhiệm vụ để nhận 300.000 đồng tiền lương vào 21h30 mỗi ngày.

Một số nội dung tin nhắn của đối tượng lừa đảo với bị hại.

Khi bắt đầu làm việc, anh B. được giới thiệu với người có tài khoản là Ngọc Sơn, người này giao nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ ngày đầu tiên của anh từ 10 - 15 lượt like tiktok + từ thiện + tải aap + phúc lợi. Sau đó, anh được thêm vào nhóm “tiktok 2022’ có 61 thành viên. Đối tượng gửi 5 tài khoản tiktok để mở tiktok tìm đến địa chỉ like vào video gần nhất và chụp màn hình gửi lên nhóm “tổng hợp k1059”. Nhóm này có 3 thành viên (anh B., Ngọc Sơn và 1 người nữa) để tổng hợp nhận ảnh anh gửi và báo anh biết đã hoàn thành like tiktok. Thực hiện xong 5 lượt like này, anh cung cấp số tài khoản và được chuyển 50.000 vào tài khoản từ người có tên là Huynh Huu Nghia.

Nhiệm vụ 2 là từ thiện và tải app. Đối tượng yêu cầu anh B. chuyển 10.000 làm từ thiện cho Làng trẻ em Việt Nam SOS vào số tài khoản 0011000284889, sau đó đăng ký tài khoản để tiếp tục làm nhiệm vụ. Đối tượng hướng dẫn anh vào link http://m.rich678888.com để tải app và đăng ký. Hai việc này làm xong, chụp ảnh gửi cho Ngọc Sơn, anh nhận được 60.000 đồng từ số tài khoản của người tên Bui Van Chung.

Đối tượng làm giả hợp đồng cam kết khách hàng để lừa đảo.

Nhiệm vụ thứ 3 là “nhiệm vụ phúc lợi”, có hoa hồng từ 30% - 60%. Anh B. được chuyển đến người có tên là Đỗ Anh Tuấn trực tiếp hướng dẫn và đưa anh vào “nhóm phúc lợi” có 4 thành viên. Với nhiệm vụ này, 1 ngày anh có 2 - 4 lệnh làm theo cầu. Các lệnh, đối tượng đều đưa ra nhiều mức đóng tiền để anh B. chọn thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hạn, lệnh 1 có các mức: 196.000 đồng thì được thưởng 58.000 đồng khi hoàn thành nhiệm vụ, 300.000 đồng được thưởng 90.000 đồng; lệnh 2 có các mức: 300.000 đồng thì được thưởng 105.000 đồng, 500.000 đồng được thưởng 175.000 đồng, 800.000 đồng được thưởng 280.000, 1.000.000 đồng được thưởng 350.000 đồng khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau 5 -10 phút, anh B. đều nhận được tiền về tài khoản.

Những ngày tiếp theo, cũng với yêu cầu như trên, các đối tượng nâng số tiền ở các lệnh để bị hại thực hiện nhiệm vụ. Khi “con mồi” chuyển số tiền lớn, đối tượng đưa ra các lý do đổ lỗi cho bị hại hoặc báo lỗi mạng, liên kết sai... nên tài khoản bị khóa và kêu phải chuyển thêm tiền để xác minh tài khoản. Khi chuyển xong sẽ được rút tổng số tiền mà không phải làm bất cứ việc gì. Nhưng càng làm theo đối tượng, anh B. càng mất tiền. Tổng số tiền anh B. mất là 444.655.000 đồng.

“Do không có tiền đóng nên tôi yêu cầu những đối tượng này hoàn trả tất cả số tiền tôi đã chuyển, nếu không sẽ trình báo lên Công an, nhưng đối tượng không đồng ý. Qua quá trình trên, tôi nhận thấy đây là một hình thức lừa đảo tinh vi, đánh vào những người cần kiếm thêm thu nhập. Tôi mong nhờ cơ quan chức năng truy tìm các đối tượng, bắt và khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tịch thu tài sản để bồi hoàn lại cho người bị hại, cũng như ngăn chặn một chiêu trò lừa đảo trên trang mạng xã hội”, anh B. buồn bã nói.

Mặc dù nhiều người bị lừa, cơ quan Công an và báo đài thường xuyên đăng tin bài cảnh báo nhưng vẫn không ít người “sập bẫy”. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác để không bị lừa đảo mất tiền kiểu như vậy.

