Mất gần 1,5 tỷ đồng vì tin thầy cúng khoe "nói chuyện được với người cõi âm"

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Hoa Hồng (SN 1993, HKTT thôn Quang Trung, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội; tạm trú tại 12-14 Kim Liên 3, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hoa Hồng.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2022, Hồng khoe, giới thiệu với nhiều người về việc mình là người có căn mạng về phong thủy, thầy cúng, nói chuyện được với người cõi âm và có khả năng nhìn thấy trước được tương lai của mỗi người nên có thể giúp được nhiều người chữa bệnh. Phương thức của Hồng là cúng “hầu đồng”.

Chị Q. (ngụ TP.Đà Nẵng) nhờ Hồng giúp. Hồng nói chị Q. bị người khác bỏ bùa ngải nên thường xuyên đau ốm. Nhiều lần sau đó, Hồng đến nhà chị Q. chơi để chị Q. tin tưởng.

Hồng còn dựng chuyện nói là mẹ của chị Q. (đã chết trước đó) cần chu cấp về tiền bạc, đồ lễ nên chị Q. phải thực hiện để báo hiếu với mẹ. Hồng giới thiệu quen vợ chồng tên Thảo và Hùng (đều không rõ nhân thân, lai lịch) có thể giúp chị Q. cúng giải hạn.

Tin tưởng, từ tháng 6 đến tháng 8/2022, chị Q. nhiều lần chuyển tiền cho Hồng 1,46 tỷ đồng vào số tài khoản đứng tên Đinh Thị Hoa Hồng để nhờ Hồng giúp cúng giải hạn. Những lần cúng giải hạn thì được Hồng chụp ảnh từ màn hình điện thoại rồi gửi cho chị Q. Chị Q. hoàn toàn không được trực tiếp gặp “thầy cúng” là vợ chồng Thảo – Hùng như Hồng đã giới thiệu.

Được người khác cảnh báo và chị Q. giật mình tỉnh ngộ, nhận ra màn kịch của Hồng nên tố giác đến Công an. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định, làm rõ hành vi vi phạm của Hồng. Hồng khai báo nhỏ giọt, gian dối, không phối hợp với CQĐT.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ, tài liệu, vật chứng liên quan, ngày 29/6, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồng.

Theo điều tra, sau khi nhận tiền chuyển khoản từ chị Q., Hồng không thực hiện việc cúng giải hạn mà sử dụng tiêu xài cá nhân, đi du lịch, ăn uống, mua sắm và nạp tiền vào tài khoản game để chơi và liên tục bị thua.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/mat-146-ty-vi-tin-nu-quai-khoe-co-can-mang-giup-cung-giai-han_149232...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/mat-146-ty-vi-tin-nu-quai-khoe-co-can-mang-giup-cung-giai-han_149232.html