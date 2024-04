Mang súng, đạn đến nhà bạn cất giấu thì bị bắt

Từ tin báo của người dân, chiều 29/3, Công an xã Bình Ninh và Công an huyện Tam Bình đã kiểm tra một ngôi nhà ở ấp An Hòa, phát hiện một khẩu súng cùng 6 viên đạn. Ngày 31/3, Công an huyện Tam Bình chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền.

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận, khẩu súng thu giữ là vũ khí quân dụng và 6 viên đạn là loại đạn thể thao.

Làm việc với Cơ quan điều tra, Phương thừa nhận đã tàng trữ khẩu súng và số đạn nói trên. Chiều 29/3, Phương đem khẩu súng này đến nhà bạn ở xã Bình Ninh cất giấu thì bị Công an phát hiện.

