"Má mì" tuổi 18 và bản hợp đồng ngàn đô

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Thời gian vừa qua, Công an TP Hà Nội liên tục phát hiện, triệt phá nhiều ổ ăn chơi trác táng của "dân bay". Ít ai có thể nghĩ được rằng, tại thời điểm mà đại đa số người dân nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị giãn cách xã hội thì có một bộ phận nam thanh nữ tú lại lấy đó để tụ tập nhằm thỏa mãn những sở thích điên khùng, thác loạn...

Nếu như chỉ biết Bùi Thị Như Q. (SN 2002 thường trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) trên mạng xã hội, có lẽ không ít người muốn kết bạn. Trên trang cá nhân của mình, Q. luôn xuất hiện với vẻ sang chảnh như những hotgirl nhà có điều kiện.

Với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, cánh mũi cao... cùng những bộ cánh sexy, mỗi hình ảnh của Q. luôn thu hút nhiều lượt like. Ngoài những bức chân dung, Q. còn thường xuyên đăng ảnh đi ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, dành cho người quý phái. Bên cạnh đó, horgirl này cũng không quên đăng hình ảnh kèm status "so deep" (thể hiện sự sâu sắc).

Ba đối tượng Võ Văn Tuấn, Bùi Thị Như Q. và Hoàng Quốc Long bị cơ quan Công an tạm giữ.

Tuy nhiên, những ai quen biết với Q. có lẽ sẽ ngã ngửa khi biết rằng cô ta lại là một má mì có hạng. Tuy chưa đầy 18 tuổi song Q. đã là một trong số ít những má mì có thể điều “hàng khủng” cho các cuộc vui thác loạn lên đến cả nghìn "đô" mỗi đêm. Song đường dây của Q. "dị" hơn các đường dây mua bán dâm khác ở chỗ, gái bán dâm dưới trướng của Q. sẵn sàng sử dụng ma túy khi khách có nhu cầu. Thân phận của Q. chỉ được bộc lộ từ một chuyên án của Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Theo một chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, thời gian gần đây, tại một số căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận có hiện tượng những nhóm đối tượng lạ mặt thường tụ tập vào lúc khuya khoắt một cách lén lút. Tổ chức trinh sát, cơ quan công an có những nghi vấn về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an quận Thanh Xuân đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 17-4, tổ công tác của Đội CSHS phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Trung bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ ở Chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung). Khai thác nóng 4 thanh niên (3 nam 1 nữ) đang có mặt tại đây, lực lượng công an làm rõ mục đích tụ tập của các đối tượng này là sử dụng ma túy và mua bán dâm. Lập tức, những người liên quan được "mời" về cơ quan điều tra, cùng nhiều tang vật.

Quá trình đấu tranh, 3 đối tượng trùm sò được xác định gồm Võ Văn Tuấn (SN 1990, thường trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Hoàng Quốc Long (SN 1988, thường trú phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Thị Như Q.

Tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan công an cho thấy chiều 16-4, Long liên hệ với Tuấn tìm gái "bay" cùng. Hai bên thỏa thuận thống nhất giá 25 triệu đồng/lượt “vui vẻ” với điều kiện nếu khách yêu cầu "chơi" ma túy thì gái phải đáp ứng. Tuấn sau đó đã móc nối với Q. đặt hàng 2 gái mại dâm với giá 20 triệu đồng/người/đêm. Tuấn ăn chênh 10 triệu đồng.

“Chốt đơn” của Tuấn, Q. liên hệ với hai gái bán dâm và thỏa thuận với họ giá mua dâm và bay cùng khách (nếu cần). Phần Q. sẽ "cắt phế" lại 7 triệu và sẽ trả cho gái bán dâm lần lượt 16 và 17 triệu đồng. Sau khi đã chốt giá, Long nhắn thông tin thời gian, địa chỉ để Tuấn và Q. điều gái mại dâm tới phục vụ.

Trước đó, Long đã thuê căn hộ tại chung cư Imperia Garden theo dạng homestay. Khoảng 20h cùng ngày, Long rủ Việt Anh, là bạn của anh ta đến chung cư này để uống bia. Dĩ nhiên Long bật mí sẽ tổ chức một cuộc vui bất ngờ. Anh ta đã đặt mua 2 viên ma túy tổng hợp và 1 "chỉ" ketamin. Khoảng 23h cùng ngày, hai gái bán dâm là Hương và Cúc có mặt tại căn hộ nơi Long đang thuê. Lúc này, Tuấn yêu cầu bên mua dâm phải chuyển khoản 10 triệu tiền "đặt cọc". "Cuộc vui" gồm rượu, ma túy và gái kéo dài cho đến hơn 3 giờ sáng mới tạm kết.

Trên mạng xã hội, Bùi Thị Như Q. luôn tỏ ra là hotgirl sang chảnh.

Sáng hôm đó, Tuấn gọi điện yêu cầu Long thanh toán nốt tiền đã mua dâm, nhưng người này xin khất. Không đồng ý, Tuấn đã đến chung cư nơi Long ở để đòi tiền. Quá trình này, các đối tượng bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ. Theo kết quả kiểm tra, 3 trong 4 người có mặt (trong đó có 1 cô gái bán dâm) đều phản ứng dương tính với ma túy.

Được biết, Bùi Thị Như Q. sớm bỏ học và lên Hà Nội "đưa chân" vào nghề làm gái. Cũng trong quá trình hành nghề, Q. có được danh sách "gái ngành" có nhu cầu bán dâm theo yêu cầu. Vậy là Q. đã thiết lập một đường dây quy tụ nhiều cô gái có nhan sắc song ham chơi, lười làm để đi bán dâm khi cần.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Tuấn, Bùi Thị Như Q. về hành vi “Môi giới mại dâm”; tạm giữ Hoàng Quốc Long về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

"Gái bay phòng" về đâu?

Những năm gần đây, lực lượng chống tệ nạn xã hội của Công an TP Hà Nội đã điều tra khám phá nhiều ổ nhóm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ... Và hầu hết trong các vụ việc bị phát hiện, luôn có sự xuất hiện của những "gái bay phòng". Không phải ngẫu nhiên mà cơ quan chức năng xếp chung tệ nạn ma túy với mại dâm cạnh nhau.

Theo Dũng "mượt", một dân chơi khét tiếng một thời, hiện đã “rửa tay gác kiếm”, có thể hiểu đơn giản “gái bay phòng” vốn là gái dịch vụ, làm "tay vịn" tại các quán karaoke. Song gái bay phòng thì phải "chịu chơi" hơn, phải nhập cuộc với khách sâu hơn, hứng khởi hơn. Khi được khách rủ chơi ma túy, quan hệ tình dục cũng không được từ chối.

Thường mỗi cuộc vui, đối tượng "chủ trò" sẽ thuê những đối tượng này đến để "bay" cùng. Giá chung cho gái "bay" là từ 3,5- 5 triệu đồng/ đêm. Tuy nhiên, với những cô gái có nhan sắc thì giá có thể cao gấp đôi, gấp ba.

Cũng theo Dũng “mượt”, mỗi cuộc đi bay luôn phải có ketamin hoặc "kẹo" (thuốc lắc). Song để có cuộc "vui hết mình" thì phải đủ 4 vị: cần sa, bóng cười, kẹo và ma túy đá. Tùy nhu cầu, tùy mức độ, tùy độ chịu chơi và chịu chi mà hàng đi bay với địa điểm bay cũng khác nhau. Có thể là phòng bay chuyên biệt ở các quán karaoke, hoặc cũng có thể là thuê nguyên cái biệt thự, chung cư, cũng có khi là nhẹ nhàng về nhà "đóng cửa tắt đèn" tâm sự.

Một nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán Karaoke bị Công an TP Hà Nội phát hiện.

Còn theo một trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, bên cạnh việc thuê các quán karaoke, nhà nghỉ làm nơi tụ tập để sử dụng ma túy thì các đối tượng đã "chuyển hướng" sang thuê các căn hộ chung cư theo dạng homestay. Đặc biệt, có những nhóm công tử con nhà giàu thì thường thuê nguyên một căn biệt thự tại các khu du lịch ở gần Hà Nội... Bên cạnh sử dụng ma túy, các đối tượng cũng thuê thêm gái mại dâm để phục vụ. Những đối tượng này sẽ phải trả giá rất đắt về sức khỏe cũng như phải đối diện với việc xử lý của luật pháp.

Vẫn theo Dũng "mượt", thời gian hành nghề của “gái bay phòng” thường rất ngắn, chỉ một vài năm. Bởi tuy thu nhập cao song mỗi cuộc bay lắc sẽ là một cuộc tàn phá sức khỏe rất nhanh. Dũng nhớ lại một đêm nọ đang ngủ thì nhận được tiếng gọi thất thanh từ đứa em gái "ngành" mới 20 tuổi.

Khi có mặt tại phòng trọ, cô gái ngồi thu lu ở góc nhà lảm nhảm, tay huơ huơ vào không trung, không cho ai lại gần. Rồi cô gái lại khóc rưng rức, lấy 2 bàn tay ôm mặt: "Anh ơi! Sao mặt em cứ chảy ra, chảy hết ra như sáp này". Dũng phải ghì xuống trói cô gái bằng sợi nhựa rồi đưa gấp đi cấp cứu.

Phát hiện nhiều ổ nhóm thác loạn giữa mùa dịch

Đêm 4-4-2020, Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại ngõ 121 Đông Ngạc, phát hiện 11 đối tượng (gồm 9 nam và 2 nữ) đang tụ tập sử dụng ma tuý. Ngay sau đó, 11 đối tượng được đưa về phường để làm rõ. Test nhanh phát hiện 9/11 đối tượng dương tính với ma tuý.

Rạng sáng 13-4-2020, Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) phát hiện nhóm thanh niên tụ tập, gây mất ANTT tại ngách 50/142 Mễ Trì Thượng. Tiến hành kiểm tra hành chính, cơ quan công an phát hiện 6 đối tượng (trong đó có 4 nam, 2 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ hai túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một đĩa sứ và một tẩu hút quấn bằng tiền giấy.

Công an phường Mễ Trì đã đưa số đối tượng trên về trụ sở công an phường để xác minh, làm rõ. Tại đây, các đối tượng thừa nhận đã tụ tập sử dụng ma túy để mừng sinh nhật một người trong nhóm. Tiến hành giám định 2 túi nilon trên đều là ma túy tổng hợp. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

