Vụ nam thanh niên bị “chôn sống”: Gia đình nạn nhân nói gì?

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 16:00 PM (GMT+7)

Theo ông H, sau khi sự việc xảy ra, ông H và gia đình đã quá hoang mang, không thể tập trung vào công việc.

Các đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị trùm đầu, “chôn sống” ở Nghệ An, ngày 29/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an TP.Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 13 đối tượng để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

“Chúng tôi cũng đang xem xét xử lý về hành vi Làm nhục người khác và mở rộng điều tra thêm các hành vi có dấu hiệu phạm tội khác”, vị lãnh đạo này thông tin.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, ông N.V.H (trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), bố của nạn nhân N.Q.V (17 tuổi) cho hay bản thân rất đau lòng khi sự việc xảy ra.

Ông H chia sẻ bản thân làm nghề lái xe tải, thường xuyên phải đi ra khỏi nhà nhưng mấy hôm nay ông phải nghỉ việc. Bởi lẽ, sau khi sự việc xảy ra, ông H và gia đình đã quá hoang mang, không thể tập trung vào công việc.

Theo ông H, V đang học lớp 11 một trường Trung học phổ thông tại TP.Vinh. Thời gian gần đây, V bỏ học nhiều ngày liên tiếp để đi chơi với bạn bè. Vài hôm trước, V mới trở về nhà, lúc này đoạn clip V bị “chôn sống” đã bị phát tán trên mạng xã hội.

Do V quá hư hỏng nên gia đình đã nhờ một người cháu tìm cách dạy dỗ con trai, tuy nhiên sự việc đã đi quá xa.

Ông H cho hay, gia đình đã nhờ một người cháu tìm biện pháp dạy dỗ V, tuy nhiên mọi chuyện đã đi quá xa.

Về nhân thân của V, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết V đang là học sinh trung học phổ thông, bản thân chưa có tiền án, tiền sự.

Trước đó, sáng 27/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm đối tượng trói lại, hành hung.

Sau đó, nạn nhân bị bắt cởi quần áo, trói tay, trùm túi lên đầu rồi nằm xuống một cái hố có kích cỡ bằng người trưởng thành. Tiếp đó, nhóm đối tượng này xúc đất, cát đổ lên người nam thanh niên như... chôn sống.

Ngay sau khi xuất hiện, clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sau khi nhận tin báo, Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã xác minh và tạm giữ 13 đối tượng liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng bị tạm giữ khai nhận nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nạn nhân N.Q.V thuê mượn ô tô của 1 đối tượng trong nhóm nhưng không trả. Sau đó, nhóm này mới bàn nhau bắt giữ và thực hiện các hành vi trong clip.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

