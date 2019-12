Ly kỳ chuyên án 5 bánh heroin “vô chủ”: Chiếc cặp bị bỏ quên

Hằng năm cơ quan công an đều nhận được đơn trình báo kèm tang vật là những món hàng vô chủ là nhiều bánh heroin hay ma túy tổng hợp. Việc điều tra khám phá luôn gặp rất nhiều khó khăn.

Cuối năm 2014, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nội. Vật chứng ban đầu chỉ là 5 bánh heroin vô chủ. Chuyện bây giờ mới kể cùng bạn đọc...

Quán nước của chị M. - nơi phát hiện chiếc cặp xách.

Kế hoạch săn con “cá lớn”

23 giờ đêm ngày 12-11-2014, tại khách sạn T. (thuộc thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) người ta thấy một bóng đen lặng lẽ bước vào. Bằng động tác lẹ như con thú, bóng đen áp sát cửa sau một căn phòng rồi gõ cửa. Chỉ thấy một ánh chớp lóe lên, bóng đen này đã bị quật ngã.

- Mày là Giàng A Đua?

- Đúng, tôi đây!

Những ánh đèn pin nhanh chóng được mang ra “soi” để đối chiếu với bức chân dung chụp sẵn. Những tiếng cười nói như reo: “Đúng nó rồi anh em ạ...”. Qua khai thác “nóng” đối tượng, có thể khẳng định gần như chắc chắn người thanh niên này là nhân vật chính của vụ án. Nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Thật khó có thể tả được nỗi vui mừng của các trinh sát, cán bộ trong tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm và Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an TP Hà Nội. Sau hơn 20 ngày tổ chức điều tra hết sức khẩn trương, quyết liệt, chuyên án đã đi được 3/4 chặng đường. Tài liệu chứng cứ đều rất dày dặn, song nếu không bắt được Giàng A Đua (SN 1994, trú tại Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) thì chuyên án coi như thất bại. Công sức của hàng trăm con người coi như đổ sông đổ bể.

“Buổi chiều hôm đó, ban chuyên án đã sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng Đua. Các trinh sát đã liên hệ với người thân vận động đối tượng ra đầu thú, cũng như dùng nhiều biện pháp khác, song Giàng A Đua vẫn nhất quyết không xuất hiện. Tổ công tác quyết định sẽ nghỉ lại Mộc Châu một đêm, sáng mai về Hà Nội và làm thủ tục truy nã đối tượng. Bất ngờ, khi anh em đang nghỉ ngơi thì nhận được thông tin đối tượng chuẩn bị lên đường, điểm đến là một khách sạn. Và chỉ trong vòng ít phút, “thiên la địa võng” đã được giăng sẵn - chỉ chờ con thú sập bẫy...

Hai hôm sau, ban chuyên án tiếp tục tổ chức bắt giữ đối tượng Thân Thị Chín (SN 1972, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - cũng là một trong những đối tượng chính trong đường dây. Tới lúc này, chuyên án coi như đã kết thúc thắng lợi.

Song nếu chỉ quay ngược trở lại khoảng hơn 20 ngày trước, ít ai tin rằng vụ án sẽ được phá thành công trong một khoảng thời gian gấp rút như vậy...

Chiếc cặp bị bỏ quên

Chiều tối ngày 20-10-2014 chị Phạm Thị M. (SN 1977 trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) - là chủ một quán nước tại bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến Cơ quan công an trình báo một vụ việc hy hữu.

Buổi trưa hôm đó, chị phát hiện một chiếc cặp màu đen, hiệu VAIO (dạng như cặp đựng máy tính xách tay) của ai đó “để quên” ở quán nước của chị. Đoán là của khách uống nước, chị M. đặt chiếc cặp ở tường rào bến xe chờ chủ nhân đến nhận lại.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, chị chuẩn bị dọn hàng ra về thì vẫn không thấy có người đến nhận chiếc cặp. Chị Minh liền mở chiếc cặp ra xem có giấy tờ hay thông tin gì để liên hệ với người chủ không thì chị giật mình khi phát hiện 5 cục nhỏ hình chữ nhật được gói khá cẩn thận. Bóc lớp băng dính màu đen ra thì thấy cục hình chữ nhật màu vàng, được gói bằng túi nilon - trông rất giống với những bánh ma túy. Ngoài ra, trong cặp còn có 1 bộ quần áo mùa rét. Chị nhanh chóng mang tất cả tang vật trên đến Cơ quan công an trình báo.

Đối tượng Giàng A Đua

Thông tin trên được chuyển lên Công an TP Hà Nội. Lãnh đạo Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức làm rõ thông tin trên, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội thì lập chuyên án truy bắt.

Thượng tá Nguyễn Trần Giang, nguyên Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội nhớ lại. Được sự chỉ đạo từ Công an TP, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Mỹ Đình tổ chức điều tra. Qua giám định, cơ quan điều tra xác định 5 bánh đựng trong chiếc cặp màu đen đúng là heroin, trọng lượng hơn 1,7kg. Công tác truy tìm chủ nhân của thứ bột trắng chết người này bắt đầu được khởi động.

Ban đầu, các thông tin thu thập được đều hết sức mờ nhạt. Mặc dù hàng trăm trinh sát, cán bộ điều tra được huy động để rà soát hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, rà soát camera, tập trung vào các nhà xe tuyến Tây Bắc về Hà Nội... song thông tin đưa về là hết sức ít ỏi.

Qua đánh giá hiện trường cho thấy nơi phát hiện vụ án là tại quán nước gần cổng bến xe khách Mỹ Đình, là nơi tập trung số lượng xe ô tô ra vào lớn, khách đi xe đông. Quầy bán nước của chị M. ở bên ngoài hàng rào bến xe nhưng có hai ghế băng được kê ở phía trong rào để cho khách ngồi, việc mua bán được thực hiện qua hàng rào. Do vậy khi khách vãng lai uống xong, mỗi người đi một nơi, chủ quán khi đưa nước cho khách cũng không nhìn kỹ được đối tượng. Chính vì thế việc xác định nhân dạng của khách là rất khó khăn.

Sau nhiều ngày khẩn trương điều tra mà chưa có manh mối nào khả dĩ, bất ngờ tia sáng vụt lóe lên khi các trinh sát thu được chiếc điện thoại “cục gạch” có liên quan đến vụ án. Nhân chứng khai họ nhặt được chiếc điện thoại ngay gần nơi chiếc cặp máy tính bị bỏ quên.

Khai thác chiếc điện thoại, ban chuyên án đã có thêm nhiều thông tin hơn. Chủ nhân của chiếc điện thoại là một thanh niên người dân tộc tên là Đua, thường trú tại xã Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình). Đồng thời, những thông tin khác đổ về cùng “chập” lại, xác định Đua là một mắt xích trong một đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội.

Qua xác minh nhân thân những người có tên là Đua tại xã Hang Kia, cơ quan Công an có danh sách của hai đối tượng hiềm nghi. Tổ chức cho nhân chứng nhận dạng các đối tượng này, họ đã chỉ ra Giàng A Đua (SN 1987, thường trú tại xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) chính là người thanh niên đã xuất hiện tại bến xe Mỹ Đình vào ngày 20-10. Một tổ công tác đã được lệnh lên đường truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên, khi tổ công tác có mặt tại xã Hang Kia thì bất ngờ nhận được cú điện thoại từ ban chuyên án nói quay lại ngay. Một sự cố hy hữu trong nghề làm án đã xảy ra. Qua thông tin từ cơ sở, ban chuyên án phát hiện đối tượng Giàng A Đua (SN 1987) có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Và điều này cũng chứng tỏ nhân chứng đã nhận nhầm người.

Vụ án tưởng thắng lợi đến nơi thì lâm vào tình trạng câu dầm, bế tắc. Hàng trăm bộ não được huy động để giải bài toán khó này. Và bất ngờ một tia sáng lóe lên... Qua nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin mà trinh sát đưa về, Thượng tá Nguyễn Trần Giang (nguyên Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội) phát hiện ra đường đi của những khoản tiền mà các đối tượng trong đường dây đã chuyển cho nhau. Chuyên án được tiếp tục tiến hành một cách cẩn trọng hơn.

Thượng tá Nguyễn Trần Giang trong một cuộc làm việc

Những mắt xích đầu tiên

Điều tra chuyên án, nhất là án ma túy thì việc tối quan trọng là không được “rút dây động rừng”, khiến các đối tượng trong vụ án thấy “động”. Do đó, việc nghiên cứu làm sao để có thể “tỉa” được từng nhánh, bắt được những đối tượng quan trọng mà không khiến cho những con “cá lớn” sổng mất luôn đòi hỏi những cái đầu thông minh của ban chuyên án.

Quá trình nghiên cứu thận trọng kỹ lưỡng, ban chuyên án quyết định mũi đột phá sẽ nhằm vào đối tượng Nông Thị Thanh Thủy (còn gọi là Thủy “Tẹt”, SN 1977, thường trú tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng). Thủy vốn là một con nghiện, lại có 2 tiền án về tội mua bán ma túy và đang được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, việc bắt Thủy không hề dễ vì đối tượng thường xuyên lang thang không ở cố định một chỗ.

Các trinh sát phát hiện Thủy hiện đang gửi con tại nhà đối tượng Dương Thị T. (SN 1978, thường trú tại Đại Từ, Thái Nguyên). Thời điểm đó, T. đang cùng chồng kinh doanh karaoke tại TP Cao Bằng. Đối tượng này đã nhận của Thủy hơn 100 triệu đồng để nuôi con giúp. Và cũng chính T. là người đã chuyển tiền cho đối tượng Đua, khi Thủy nhờ.

Khai thác nhanh đối tượng T., ban chuyên án nhận được thông tin Thủy đang le ve tại khu vực Đầm Trấu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Các trinh sát lập tức được lệnh bao vây, rà soát từng nhà nghỉ, song đối tượng đã nhanh chóng trốn thoát. Đến ngày 6-11-2014, khi Thủy di chuyển từ Hà Nội lên Thái Nguyên thì bị các trinh sát bắt giữ. Tại công an phường sở tại, những lời khai đầu tiên của Thủy về việc mua bán ma túy với Đua đã được ghi nhận. Thủy nhanh chóng được di lý về Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Chiếc túi xách đựng 5 bánh heroin vô chủ

Trên chiếc xe đặc chủng từ Thái Nguyên về Hà Nội, đối tượng Thủy cứ đòi xe dừng lại để đi vệ sinh. Tuy nhiên, nắm được mưu kế của đối tượng ma túy nên các trinh sát đã có cách đối phó. Và không ngoài dự đoán của Cơ quan công an, tại phòng thẩm vấn của Công an quận Nam Từ Liêm, Thủy đã phải lôi ra một túi nilon đựng gần 200 viên hồng phiến đang giấu ở trong áo ngực. Những lời khai của Thủy trong việc tiếp xúc, buôn bán với Trần Ngọc Dương (SN 1980, trú tại Bình Lục, Hà Nam) tiếp tục củng cố cho việc truy bắt các đối tượng tiếp theo.

Sau khi xác định chính xác đối tượng Dương đang có mặt tại Mộc Châu, rạng sáng ngày 12-11-2014, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội khẩn trương lên đường truy bắt đối tượng. Do đã có nhiều tài liệu chứng cứ, đồng thời “nắm thóp” được đối tượng nên các trinh sát đã nhanh chóng khiến Dương phải thò mặt ra ngoài. Buổi trưa cùng ngày, Dương đã phải tra tay vào còng. Khai thác nhanh, được biết sau khi lẩn trốn ít ngày tại nhà Dương, đối tượng Đua đã trở về nhà, tiếp tục tham gia buôn bán ma túy.

Và kế hoạch câu nhử ông trùm trẻ tuổi được triển khai, cho đến đêm hôm đó thì ông trùm sa lưới. Câu hỏi “nguyên nhân của việc 5 bánh heroin bị bỏ quên” đã có câu trả lời. Nó khiến cho ban chuyên án đều cảm thấy ngỡ ngàng...

(Còn nữa)

