Thiếu tướng Phạm Văn Các kể về chuyên án 1 tấn ma túy

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019 10:52 AM (GMT+7)

Thiếu tướng Phạm Văn Các kể về những gian nan, nguy hiểm của lực lượng hình sự khi triệt phá chuyên án gần 300kg ma túy.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đánh giá cao lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM trong việc phối hợp và những giai đoạn triệt phá đường dây vận chuyển 300kg ma túy.

Giai đoạn thứ 3 triệt phá cả đường dây

Ngày 21-3, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Đặc nhiệm Biên Phòng, công an nhiều tỉnh thành lấy lời khai của gần 20 nghi phạm bị bắt trong chuyên án ma túy được đánh giá là quy mô và lớn nhất từ trước tới nay.

Số lượng ma túy cực lớn bị cảnh sát thu giữ trong chuyên án. Ảnh HT.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, ma túy đang là thảm họa toàn cầu, trong thời gian gần đây diễn biến cực kỳ phức tạp.

“Việt Nam gần với Lào, cách trung tâm phức tạp về ma túy chừng 500km, biên giới nước ta trải dài hơn 3.000km. Sau khi Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tuyến Tây Bắc triệt phá mạnh mẽ các đường dây ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. Thì người nước ngoài tìm đường đưa ma túy vào Việt Nam từ các khu vực Bắc miền Trung và Tây Nam”- ông nói.

Cảnh sát lấy lời khai đối với một đối tượng trong đường dây ma túy. Ảnh HT.

Đường dây ma túy khủng mới bị triệt phá đã bị Bộ Công an phát hiện từ lâu. Theo Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về Ma túy chuyên án này đã được khám phá đến giai đoạn thứ 3.

Giai đoạn 1 hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang thụ lý, giai đoạn 2 là gần đây Bộ Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 278,538kg ma túy. Riêng địa bàn TP.HCM là giai đoạn thứ 3 triệt phá được cả đường dây.

Người Trung Quốc bị bắt quả tang khi đang giao nhận ma túy . Ảnh HT.

Nói về kết quả, Thiếu tướng Phạm Văn Các cho biết rằng đã có sự phối hợp tốt giữa với Bộ đội Biên phòng với các lực lượng Cục nghiệp vụ của Bộ công an, các đơn vị Đội đặc nhiệm Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân, đội đặc nhiệm bộ đội biên phòng trong khám phá chuyên án.

Sau nhiều tháng kiên trì triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Bộ Công an quyết định phá án. “Bởi các đối tượng cầm đầu đều là người nước ngoài, cử những người nước ngoài về TP.HCM để điều hành, giao nhận ma túy. Chuyến này chúng đã vận chuyển ở cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) để đưa về TP.HCM. Khi chúng tôi chờ đúng thời cơ tập trung giao nhận ma túy, có đầy đủ cả người Việt Nam và người nước ngoài thì quyết định phá án”.

Đánh giá cao lực lượng đặc nhiệm hình sự Công an TP.HCM

Theo Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, khó khăn nhất của chuyên án này là người nước ngoài cầm đầu, điều hành, bằng các phương tiện kỹ thuật rất hiện đại.

“Chúng ta phương tiện lạc hậu, không theo kịp. Nhiều giai đoạn tưởng chừng không thể phá án. Bên cạnh đó, địa bàn rất rộng và xa, từ địa điểm giám sát theo dõi đến địa điểm bắt giữ dài 700km, chưa kể đường rừng núi hiểm trở và nghi phạm nhiều lần kiểm tra địa hình để đánh lừa sự phát hiện của cơ quan công an” – ông nói.

Thiếu tướng Phạm Văn Các chỉ đạo phá án ở quận Bình Tân. Ảnh HT.

Trước khi vào TP.HCM để thực hiện quá trình phá án, Thiếu tướng Phạm Văn Các đã nhận được chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ Trưởng, Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Tư lệnh của chuyên án đã liên hệ trực tiếp với Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị cử những đơn vị phối hợp. Đơn vị đầu tiên được nhắc đến là Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân.

Nhiều đơn vị phối hợp tham gia dưới sự chủ trì của C04, Bộ Công an. Ảnh HT

“Chúng tôi đã lựa chọn đề xuất Đội đặc nhiệm PC02 Công an TP.HCM vì tội phạm ma túy rất thông minh, mạo hiểm, sẵn sàng chống trả lực lượng công an bằng vũ khí nóng khi bị bắt giữ. Chính vì vậy các thành viên trong ban chuyên án cơ bản đều là đặc nhiệm… Vì đây là lực lượng quen việc, có trình độ nghiệp vụ, nhạy bén… đáp ứng được tình hình, đối phó được tội phạm nguy hiểm” – ông nhấn mạnh.

“Lực lượng đặc nhiệm của Công an TP.HCM là những đơn vị đã có thương hiệu từ lâu. Đến nay đã hơn 40 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, sau 10 năm quay lại phụ trách công tác điều tra, tôi thấy tinh thần, trí tuệ của các chiến sĩ trẻ vẫn giống như thời chúng tôi lúc trẻ. Đặc biệt, tôi rất mừng vì các bạn có niềm tin, có niềm tin say mê. Có bạn trong lúc sắp phá án thì bị ốm, chúng tôi đã cho nghỉ nhưng không chịu nghỉ. Vẫn quyết tâm bám sát địa bàn, cùng chúng tôi khám phá chuyên án”.

Cảnh sát khám xét kho hàng của công ty bình phong. Ảnh HT.

Thiếu tướng Phạm Văn Các cũng cho rằng, tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm, đây là thực trạng xã hội đang phải gánh chịu. Nhiều gia đình đã và đang rất đau thương vì ma túy.