Lừa 'chạy án' cho tử tù

Bản án ngày 28/5 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Dũng, 52 tuổi, trú Hà Nội, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Dũng (hàng đầu, giữa) tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Tại tòa, Dũng khóc, hối hận, nói áy náy khi lợi dụng người mẹ trong lúc lo lắng cho con để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi bị bắt, bị cáo đã tác động vợ khắc trả hết tiền chiếm đoạt. Bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Dũng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi, tạo hệ lụy xấu cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe.

Theo cáo trạng, Dũng là lao động tự do nhưng khi gặp mẹ của một bị can vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đã nổ là "cán bộ tòa án cấp cao", có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo, có thể "giúp đỡ giảm nhẹ hình phạt". Tin lời, gia đình bị can đã đưa Dũng 600 triệu đồng làm chi phí lo lót.

Dũng khai lấy tiền trả nợ do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo trên mạng, không nhờ ai can thiệp vụ án.

Tháng 3/2023, bị can trên đã bị TAND Hà Nội tuyên tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Liên lạc với Dũng yêu cầu trả lại tiền, gia đình bị can chỉ đòi được 126 triệu đồng. Từ tố cáo của nạn nhân, tháng 1/2024 Dũng bị bắt.

