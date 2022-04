Lột mặt nạ của "nhà từ thiện" quỷ quyệt

Giữa năm 2021, Phòng CSHS-Công an tỉnh Nam Định nhận được đơn tố cáo của người dân về việc người đứng sau tài khoản facebook Mai Mai (mẹ Bon) kêu gọi quyên góp tiền để làm từ thiện nhưng sau đó lại không thực hiện bất cứ hoạt động thiện nguyện nào. Hơn thế nữa, khi các nhà hảo tâm đề nghị công khai các khoản thu chi thì lập tức bị chủ tài khoản Mai Mai chặn facebook và các hình thức liên lạc.

Ngoài những người trực tiếp đến cơ quan Công an tố cáo, còn rất nhiều đơn thư đến từ nhiều tỉnh, thành phía Nam và trong cả nước gửi đến Công an tỉnh Nam Định cũng với nội dung tố cáo chủ tài khoản facebook Mai Mai đã nhân danh hoạt động từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong những lá đơn đó, có chị Phạm Huỳnh Bích C. (ngụ Q10, TPHCM). Chị C. cho biết, chủ tài khoản Mai Mai đã nhiều lần chủ động nhắn tin riêng với chị C. để nài nỉ gửi thêm tiền hoặc nhờ chị kêu gọi giới thiệu thêm các nhà hảo tâm khác. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền gần 20 triệu đồng góp làm từ thiện của chị, chủ facebook Mai Mai không có bất cứ hoạt động thiện nguyện nào, cũng không gửi tiền cho những người có tên trong bài đăng trên facebook mà đối tượng đứng ra kêu gọi giúp đỡ.

Sinh nghi, chị C. nhắn tin cho chủ tài khoản facebook Mai Mai yêu cầu công khai các khoản thu chi thì đối tượng cứ khất lần. Đến 1 ngày, chị C. bất ngờ video call, yêu cầu bỏ khẩu trang thì cô ta lấy lý do phòng dịch Covid, nhất quyết không tháo khẩu trang dù cuộc nói chuyện của 2 người là qua trực tuyến.

Sau cuộc nói chuyện trên, chủ tài khoản facebook Mai Mai lập tức chặn facebook của chị C. và cả những nhà hảo tâm khác mà chị này đã giới thiệu cho đối tượng. Cho rằng bản thân cũng như nhiều bạn bè đã bị lừa gạt chiếm đoạt tiền, chị C. đã đứng đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Qua xem xét các đơn thư tố cáo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định nhận thấy, mặc dù số lượng nạn nhân rất đông, hầu hết đều mô tả được tường tận lý do sập bẫy cũng như căn nguyên phát hiện hành vi lừa đảo của đối tượng nhưng không một ai có thể cung cấp chính xác thân nhân, lai lịch, nơi ở của đối tượng; cũng không người nào từng trực tiếp gặp hay mô tả được nhân dạng, hình dáng đối tượng ngoài một vài tấm hình ít ỏi được đăng công khai trên trang facebook Mai Mai.

Manh mối sáng nhất khiến CQĐT tin rằng vụ việc có dấu hiệu lừa đảo là tất cả các nạn nhân đều chuyển vào một tài khoản ngân hàng có tên là Cao Thị Hoài. Từ số tài khoản này, CQĐT đã xác định được tài khoản đó của Cao Thị Hoài. Tuy nhiên, việc làm rõ vụ án lại rất phức tạp, đối tượng lợi dụng mạng xã hội facebook kêu gọi đóng góp làm từ thiện thực chất nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Cho rằng thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, nếu không nhanh chóng ngăn chặn sẽ tạo tiền lệ xấu trong xã hội, ảnh hưởng không tốt tới ANTT địa phương, nguy hại hơn nữa là sẽ khiến người dân mất niềm tin vào truyền thống “thương người như thể thương thân” từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam, Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định quyết định lập chuyên án đấu tranh.

Thời điểm tháng 7-8/2021, làn sóng dịch Covid-19 đang lan rộng, diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành, trong đó có Nam Định, nên việc đi lại, xác minh thông tin của cơ quan Công an nhiều lần bị gián đoạn. Ngoài việc cử các tổ công tác về huyện Giao Thuỷ, phối hợp với Công an huyện xác minh nhân thân người có tên Cao Thị Hoài; xác minh tất cả các giao dịch đến và đi của tài khoản ngân hàng mang tên Cao Thị Hoài cũng như xem ai thực sự là chủ tài khoản facebook Mai Mai hay mối liên hệ giữa người này với Cao Thị Hoài.

Ban chuyên án cử tổ công tác khác phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận nắm thông tin về một nhà dòng có địa chỉ ở xã Tân Hà, huyện Hàm Tâm, Bình Thuận. Bởi theo facebook Mai Mai, người này đã chuyển tiền của các nhà hảo tâm đến nhà dòng trên để cùng chung tay lo hậu sự cho các hài nhi xấu số.

Kết quả, cơ quan Công an đã dựng lên được nhân thân lai lịch của người có liên quan đến vụ án là Cao Thị Hoài (SN 1998, ngụ xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định)-một phụ nữ làm nghề nội trợ, có 3 con trai. Tuy nhiên, qua xác minh, Hoài không có liên quan đến bất cứ hoạt động hay các tổ chức, cá nhân nào làm từ thiện. Còn về việc Cao Thị Hoài có mối quan hệ thế nào hay có phải là người đứng sau tài khoản facebook Mai Mai thì CQĐT vẫn phải dõi theo những di biến động của người này những ngày sau đó.

Lúc này, CQĐT cũng đã hệ thống được quá trình từ lúc hình thành đến hoạt động hiện tại của tài khoản facebook Mai Mai. Lúc đầu, tài khoản này được đăng ký với tên Trần Mai Thu Thảo, sau đó được đổi tên thành Mai Mai, lấy hình ảnh người khác, mạo danh địa chỉ trong An Giang, từ đó đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện gửi tiền ủng hộ vào tài khoản của đối tượng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định được đối tượng sử dụng facebook này chính là Cao Thị Hoài. Các trinh sát có mặt tại nhà dòng ở tỉnh Bình Thuận cũng nắm được thông tin, đó là một tổ chức từ thiện và thực tế họ đã thu gom được rất nhiều thi thể các thai nhi, trẻ em xấu số để xây dựng nghĩa trang. Tổ chức này không hề đăng tải trên mạng xã hội mà các nhà hảo tâm tự mang tiền đến quyên góp và cũng không có liên quan gì đến chủ facebook Mai Mai.

Quá trình xác minh cũng xác định, chủ facebook Mai Mai chưa có bất kỳ liên hệ hay ủng hộ số tiền nào đến tổ chức từ thiện này. Kết quả này cũng phù hợp với sao kê tại tài khoản ngân hàng của Cao Thị Hoài, chỉ có tiền gửi vào và chi tiêu cá nhân, mua các đồ vật thiết yếu trong gia đình chứ không có bất kỳ mục chi nào cho các hoạt động thiện nguyện.

Kết quả điều tra xác định, trong vòng 5 tháng, bằng việc đánh vào sự thương cảm của các nhà hảo tâm, Cao Thị Hoài đã lừa được 700 người và tài khoản ngân hàng của Hoài đã nhận hàng trăm triệu đồng mà không hề chi cho bất kì hoạt động thiện nguyện nào. Hệ thống toàn bộ các tài liệu thu thập được, CQĐT đã đủ căn cứ xác định Cao Thị Hoài đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại CQĐT, Cao Thị Hoài khai nhận, cuối năm 2020, thấy trên mạng xã hội có nhiều trang, bài viết đăng các nội dung kêu gọi quyên góp tiền để làm từ thiện, đặc biệt thấy những bài viết này được nhiều lượt tương tác, nhiều người bình luận và gửi số tiền lớn cho chủ tài khoản, Cao Thị Hoài đã nảy sinh lòng tham.

Để thực hiện ý đồ, Hoài đã dùng sim điện thoại không chính danh để lập tài khoản Trần Mai Thu Thảo, kế đến lên mạng tải ảnh của người để làm hình đại diện cho facebook. Trong phần thông tin cá nhân, Hoài dựng lên hình ảnh 1 người mẹ trẻ, quê quán tại tỉnh An Giang. Được một thời gian, Hoài đổi tên facebook thành Mai Mai, sau đó tiếp tục tìm kiếm bài viết, hình ảnh về các hài nhi xấu số bị bỏ rơi.

Quá trình tìm kiếm, Hoài tìm thấy hoạt động thiện nguyện có thật đang diễn ra tại một nhà dòng ở xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nên đã sao chép thông tin, hình ảnh của nhà dòng này rồi đăng lên trang facebook Mai Mai kèm lời kêu gọi mọi người góp tiền chung tay mua đất cát, quách tiểu và nhiều vật dụng khác để an táng cho các hài nhi xấu số. Ở cuối mỗi bài viết với những thông tin, hình ảnh rất thương tâm, Hoài đều ghi rõ số tài khoản của mình để các nhà hảo tâm chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

