Bị lừa vì tin bạn đồng hương và học với nhau từ nhỏ

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Liên (SN 1988, HKTT tại Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh là giảng viên của một trường đại học, có quan hệ xã hội rộng, có thể làm được chứng chỉ hành nghề phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Trần Thị Liên đã nhận tiền rồi chiếm đoạt của người bị hại, tuy số tiền không nhiều, thủ đoạn không mới những vẫn khiến nhiều người sập bẫy.

Nạn nhân trong vụ án là anh L.H.T, Giám đốc của một công ty trên địa bàn Hà Nội. Trong đơn tố cáo anh T gửi đến Công an huyện Thanh Trì, nêu rõ, anh bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 60 triệu đồng thông qua việc nhận làm chứng chỉ hành nghề phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho nhân viên công ty của T...

Từ những thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế vào cuộc tiến hành xác minh thông tin.

Tại cơ quan Công an, anh T cho biết: Anh và Liên là đồng hương; đồng thời là bạn học với nhau từ nhỏ. Khoảng tháng 4-2021, anh T đến nhà Liên chơi. Trong quá trình này, anh T nói chuyện về việc đang cần làm chứng chỉ hành nghề PCCC cho một số nhân viên làm việc tại công ty của T.

Thấy vậy, Liên giới thiệu có chơi với một người ở đại học PCCC, có thể giúp được anh T sự việc trên. Ngày 14-4-2021, Liên nhắn tin cho anh T nói có thể làm được giấy chứng chỉ hành nghề PCCC với giá 10 triệu đồng/1 người và phải làm thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ và giám sát xây dựng với chi phí 1,5 triệu đồng/người.

Trong quá trình trao đổi, Liên tỏ ra là người am hiểu pháp luật, có quan hệ xã hội rộng lại là bạn bè đồng hương nên anh T rất tin tưởng. Anh T nhờ Liên làm hộ giấy chứng chỉ cho 5 người gồm anh Chu Văn L (SN 1991, ở Ứng Hoà, Hà Nội); Lê Văn Th (SN 1988, ở Bình Lục, Hà Nam); Nguyễn Tiến A (SN 1986, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); Cao Văn C (SN 1987, ở tại Nam Định) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1991, ở Hoa Lư, Ninh Bình).

Trước đó, 5 nhân viên trên đã học lớp bồi dưỡng kiến thức PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) - đã được trường Đại học PCCC cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức và sau đó chỉ cần nộp hồ sơ sẽ được Cục Cảnh sát PCCC xem xét cấp chứng chỉ hành nghề PCCC.

Khi nhờ Liên, anh T nghĩ nếu có người quen biết sẽ được Cục Cảnh sát PCCC xem xét, cấp chứng chỉ hành nghề PCCC. Sau đó, anh T chuyển số tiền gần 60 triệu đồng cho Liên, đồng thời chuyển 5 hồ sơ của nhân viên, mỗi hồ sơ gồm bản sao có công chứng bằng kỹ sư, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC & CNCH theo nghị định 79; căn cước công dân). Sau khi nhận tiền và hồ sơ, Liên hứa hẹn sau 30-4-2021 sẽ có kết quả.

Ngày 29-4-2021, Liên báo cho anh T biết đã có giấy hẹn lấy chứng chỉ nhưng do Liên có việc cá nhân nên chưa chuyển lại cho anh T. Đồng thời, Liên hỏi vay thêm 20 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân, anh T đồng ý và chuyển số tiền trên cho Liên vay...

Sau đó, anh T nhiều lần hỏi Liên về chứng chỉ nhưng Liên lấy nhiều lý do để không đưa chứng chỉ cho anh. Ngày 18-6-2021, Liên trả 10 triệu tiền vay cho anh T…

Căn cứ vào lời khai của anh T, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đã triệu tập Liên đến cơ quan Công an làm việc. Bước đầu, đối tượng khai có quan hệ với một người đàn ông tên là Phạm Ngọc Th (đang công tác tại Đại học PCCC). Vì thế, khi anh T đặt vấn đề nhờ làm chứng chỉ hành nghề PCCC, Liên đồng ý giúp và liên hệ với anh Th.

Từ lời khai của Liên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã làm việc với anh Th, cán bộ của Trường đại học PCCC. Quá trình làm việc, anh Th cho biết: Khoảng tháng 7-2021 có người tên Liên gọi điện đến và hỏi về việc xin chứng chỉ hành nghề PCCC (anh Th không có quan hệ quen biết trước đây). Với trách nhiệm của cán bộ làm tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC và CNCH thuộc Đại học PCCC, Th trả lời cho người này biết trường chỉ đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC chứng chỉ hành nghề PCCC và không nhận tiền của chị L.

Cơ quan CSĐT đã có công văn gửi Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị cho biết quy trình tiếp nhận hồ sơ, quy trình xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề PCCC và gửi Đại học PCCC.

Theo đó, trong số 5 cá nhân trên Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có tiếp nhận hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC cho ông Cao Văn C (SN 1987, trú tại: Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định) là người trực tiếp đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của đơn vị ngày 14-6-2021.

Tại Cơ quan CSĐT, C cho biết khoảng thời gian tháng 4-2021, khi C làm việc cho công ty do anh Lê Hữu T làm giám đốc và có nhờ Th và đưa Th hồ sơ để làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC, đến tháng 6-2021 C không làm việc tại công ty này nữa. Sau đó, C tự mình đến Cục Cảnh sát PCCC để nộp hồ sơ và đã được Cục CSPCCC cấp chứng chỉ hành nghề PCCC mà không mất chi phí, lệ phí.

Ngày 23-11-2021, Cơ quan CSĐT nhận được công văn trả lời của Trường Đại học PCCC, Trường Đại học PCCC cho biết nhà trường không có chức năng cấp chứng chỉ hành nghề và cũng không nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC. Nhà trường đã cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH theo nghị định 79/2014/NĐ-CP cho 5 công dân...

Mở rộng điều tra vụ án, được biết Liên còn liên quan đến một vụ việc, đang được các cơ quan Công an xác minh. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

